بلدية ديربلا تشجّر جوانب الطرقات في خمسة أحياء

نفّذت بلدية ديربلا مشروع تشجير جوانب الطرقات في خمسة أحياء من البلدة، حيث جرى زرع 400 نصبة صنوبر من النوع الأسترالي (Casuarina)، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء وتحسين الواقع البيئي.

وفي بيان لها اليوم، أعلنت البلدية أنّ المشروع أُنجز بدعم من شركة WILCO التي قدّمت النُصُب، وبالتعاون مع أهالي البلدة، مثمّنةً جهود المجلس البلدي في تنفيذ عملية التشجير.

كما توجّهت البلدية بالشكر إلى فاعلي الخير على مساهمتهم في تأمين المعدّات اللازمة لأعمال الحفر والزرع مجاناً، ما أسهم في إنجاح المشروع، مؤكدة استمرارها في تنفيذ المشاريع البيئية والإنمائية لما فيه خير البلدة وأهلها.

المصدر: جمعية العمل البلدي