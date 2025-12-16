مع استمرار الاعتداءات.. أوساط العدو تحرض على لبنان شعبا ومقاومة

تتواصل الانتهاكات الصهيونية للسيادة اللبنانية فبعد الاعتداءات والاستباحة الجوية يستمر المعلقون الصهاينة بالتحريض على لبنان وجيشه ومقاومته، مؤكدين ان واشنطن لا تمارس اي ضغط على تل ابيب لتخفيف عدوانها ضد لبنان.

واعتبرت أوساط داخل كيان الاحتلال ان هدف “إسرائيل” هو استخدام الجيش والسلطة في لبنان للوصول الى استهداف سلاح المقاومة، كما طالبت هذه الأصوات بتعزيز الدعم الى ما سمته الأصوات المعارضة لحزب الله في الداخل اللبناني، والعمل عبر هذه الأصوات لتوفير أجواء تعزل حزب الله سياسيا، وتمهد الطريق لانقلاب سياسي في المشهد اللبناني وفق ما تشتهيه تل ابيب.

موضوع التحريض الصهيوني ضد لبنان، نتابعه مع محلل الشؤون الصهيونية في قناة المنار حسن حجازي.

المصدر: موقع المنار