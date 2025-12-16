عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-12-2025

أبزر عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 16-10-2025

عناوين الصحف:

الأخبار:

هيكل للسفراء من الجنوب: إسرائيل تعيق تطبيق خطة الانتشار

أميركا تريد “آلية التحقق” لدعم الجيش

أميركا تجددها: تعطيل السلاح… بدل نزعه

النهار:

فرنسا تتخوّف من ازدياد احتمالات التصعيد… جولة السفراء جنوباً تستبق لقاءات باريس



اللواء:

اسرائيل تحدِّد نهاية العام لحرب جديدة.. والسفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني

الخارجية تعترض على السفير الإيراني الجديد.. وجمعية المصارف تحاول نسف قانون الإنتظام المالي

البناء:

ترامب: فشل الجمهوريين في الانتخابات النصفية… لأن النتائج الاقتصادية لن تظهر

فشل برّاك بصناعة تفاهم مع نتنياهو حول سورية وغزة ولبنان قبل زيارة واشنطن

تعثر التفاوض واستعصاء السلاح يطرحان للنقاش خيار الاحتواء عربياً ودولياً



المدن:

لبنان والخيار الصعب: إبعاد طهران يقرّب واشنطن.. ورهانٌ فرنسي

الجمهورية:

تأكيد دولي على خفض التصعيد

الجيش يثبت للدبلوماسيين تنفيذه لمهامه

الأسرار

البناء:

توقعت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال أن تشهد زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديد الساحة الأهم لكل من الطرفين بحيث يرسم هو الخطوط الحمراء فيها وإذا حُسم هذا الأمر يسهل التوصل إلى اتفاقات، وتوقعت أن تكون المفاضلة صعبة بالنسبة لترامب ونتنياهو بين غزة وسورية فكل منهما يريد الساحتين حيث اللاعب الإقليمي المقابل موضوع الخلاف هو تركيا ومن دون ترسيم حدود الدور التركي الإقليمي المقبول إسرائيلياً، والقابل للتسويق أميركياً مع تركيا دون صدام مباشر إسرائيلي تركي يُحرج الأميركي يصعّب الاتفاق على غزة، حيث القضية هي القوة الدولية ومشاركة تركيا فيها أو على سورية حيث حدود النفوذ التركي والإسرائيلي. ورجّحت المصادر أن يتم البحث في تخفيض التوتر بدلاً من حسم الخلافات بانتظار قمة أميركية تركية قريبة ربما تشهد حصصاً للنفوذ التركي في ملفات أوكرانيا وليبيا والسودان.

تعتقد مصادر إعلامية أميركية مؤيدة للرئيس دونالد ترامب أن تسليم ترامب بخسارة الحزب الجمهوريّ للانتخابات النصفية بعد عام هو أخطر تصريح يصدر عنه لما فيه من شعور انهزامي وما يعبر عنه من إحباط واعتراف بالفشل، لأنه من دون غالبية وازنة في الكونغرس لن يتمكّن من مواصلة الضغط لصالح أهداف لا توافق عليها بين الحزبين. وقالت المصادر إن اعتراف ترامب بترجيح الخسارة مبكراً أضعف الاندفاعة التي تحتاجها الحملة الجمهوريّة كي تنطلق ورجّحت أن يكون إحباط ترامب عائدا إلى عدم تمكنه من تحقيق أي من الوعود التي قدمها للناخبين حول السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية ولذلك ليس مستبعداً أن تكون بقية سنوات حكمه كناية عن إدارة أزمات داخلياً وخارجياً بدلاً من صناعة الحلول كما كانت الوعود.

الديار:

عبرت اوساط سياسية بارزة “للديار” عن قناعاتها بان فشل الاجتماع الاخير بين الوفدين اللبناني والسوري في ايجاد تسوية لملف المعتقلين، لا يرتبط فقط بخلاف تقني بل الامر يتعدى ذلك الى مناخ من السلبية لا يحكم العلاقة بعد انجاز لبنان الترسيم البحري مع قبرص. وفي هذا السياق يبدو ان تركيا لعبت دوراً اساسيا في “فرملة” التقدم في العلاقات الثنائية بعد ان تجاهل لبنان مصالحها في الترسيم البحري.

علمت “الديار” من مصادر مطلعة ان وزير الخارجية يوسف رجي اضطر الى تحريك ملف قبول اوراق إعتماد السفير الايراني الجديد محمد رضا شيباني، بعد اهماله عمدا لفترة زمنية غير قصيرة. ووفق المعلومات، تلقى رجي ملاحظة “صارمة” من قبل احدى المرجعيات السياسية الرسمية، ووعد بتحريك الملف قريباً.

أكدت اوساط سياسية مطلعة على الاجواء في “عين التينة” ان كل ما يروج من معلومات حول سعي رئيس مجلس النواب نبيه بري للحصول على مهلة سماح اضافية للبنان بعد رأس السنة غير صحيح. وأشارت الى ان النقاش مع الاميركيين وخصوصا السفير ميشال عيسى، يتركز على التوصل الى ” خارطة طريق” واضحة لالزام ” اسرائيل” بتنفيذ أتفاق وقف الاعمال العدائية ، لاستعادة الاستقرار الدائم على جانبي الحدود. ولا يوجد على أجندة الرئيس بري استراتيجية “شراء الوقت” التي لا يرى انها قادرة على حل الازمة الراهتة، خصوصا انه لا يعتقد ان الحرب الإسرائيلية حتمية.

علمت ” الديار” ان الجهات السياسية اللبنانية المعنية بإدارة ملف المفاوضات من خلال لجنة الميكانيزم ، تخوض سباقا مع الوقت قبل موعد الاجتماع المقبل يوم الجمعه لوضع استراتيجية محددة ودقيقة لطرحها على طاولة البحث. علما ان مسألة تعيين السفير السابق سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني كانت قد حصلت دون رسم سياسية واضحة حول كيفية إدارته لعملية التفاوض.

أكدت اوساط مطلعة “للديار” ان تبرير الجانب السوري لأسباب الاشتباك الحدودي يوم الاحد بين الجيش اللبناني وعناصر من الامن العام السوري بأن “سوء فهم” أدى الى حصول المواجهة، تبرير “أقبح من ذنب”، وينذر بما هو أخطر، لان الاحداث بدأت تثبت وجود خلل بنيوي في صفوف القوات السورية التي يعتقد الكثير من انفرادها “بافكار متطرفة”، ولا سيطرة فعلية من القيادة على تصرفاتها في الكثير من الاحيان… وما حصل في تدمر وعلى الحدود اللبنانية لا يدعو الى الاطمئنان، والجيش اتخذ تدابير احترازية ولن يتهاون مع أي “سوء فهم”.

علمت “الديار” من مصادر دبلوماسية ان التعويل على نتائج زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الى بيروت مبالغ فيه، لانه لا يحمل في جعبته مبادرة جديدة تتعلق بلجم التصعيد “الاسرائيلي”، والإتصالات حول الافكار المصرية لم تنجح في تحويلها الى مبادرة. وفي هذا السياق، فان التركيز خلال الزيارة سيكون حول تفعيل الاتفاقات المشتركة بين مصر ولبنان.

أكدت اوساط مطلعة على ما حصل يوم السبت في بلد. يانوح الجنوبية “للديار”، ان تحرك ضباط وأفراد الجيش لحماية المنزل المهدد بالقصف، كان يتم لحظة بلحظة تحت اشراف قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي هدد بوقف اي تعاون مستقبلي مع الميكانيزم اذا لم يؤخذ بتقرير الجيش. ولكن ثمة نقاش سياسي – عسكري جدي لتقييم الخطوة، فهي ايجابية الناحية قدرة المؤسسة العسكريه على حماية الجنوبيين واملاكهم، لكن ثمة نقطة سلبية تتعلق بعدم رغبة قيادة الجيش بتحويل دورها الى “شرطي” لدى الاسرائيليين الذين يحاولون فرض امر واقع “بالبلطجة”.

اشارت مصادر مطلعة “الديار” الى ان ما ورد في كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم السبت لم يكن مجرد تجديد لثوابت حزب الله في التعامل مع المرحلة الراهنة. ووفق المعلومات، تقصد الشيخ قاسم رفع ” يقف” مواقفه في اكثر من ملف عشية مواعيد هامة هذا الاسبوع وخصوصا اجتماع لجنة الميكانيزم ، ويأمل حزب الله ان تستفيد الدولة من تلك المواقف وتستخدمها “ورقة” تفاوضية تعزز قوة الموقف اللبناني. وعلم ان ثمة اتصالات في هذا الاتجاه.

النهار:

أشاد مرجع بالأسماء التي فازت بانتخابات مؤتمر الجامعة اللبنانية الثقافية والعالم برئاسة ابراهيم قسطنطين والامين العام محمد رسلان وبقية الاعضاء الذين “يعملون – وفق قوله- لمصلحة الاغتراب بعيدا من الانقسامات الطائفية وتركيزهم على خدمة بلدهم ونجاحاتهم في بلدان الاغتراب”.

شنت منصة اعلامية نشأت حديثا هجوما لاذعا على علي حجازي لتغييره اسم حزب “البعث” الى حزب “الراية الوطني”، ليتبين من الهجوم الممنهج ان المنصة تمول وتدار من فلول ماهر الاسد في لبنان بهدف زعزعة استقرار حكم الرئيس السوري الشرع وتشويه صورة كل من يحاول التحرر من سيطرة النظام الاسدي المخلوع.

تنشغل مرجعية دينية اسلامية بخبر شيخ معروف بعلاقاته في لبنان والخارح غادر البلد وهو متهم بجمع اموال بواسطة احد الاشخاص من طامحين للترشح للانتخابات النيابية لقاء وعدهم بتوفير تغطية سياسية لهم من جهات عربية لينجحوا في الانتخابات المقبلة.

يردد أكثر من نائب في مجلسه، بأن التأجيل التقني للانتخابات النيابية بات شبه محسوم حتى تموز المقبل، وبالتالي الانتخابات برمتها لم تحسم بعد ، وإن كان إجراؤها في الوقت المحدد يطغى على ما عداه.

الجمهورية:

قال مسؤول كبير إنّ فرض عقوبات على شخصية بارزة من شأنها أن تدفع البلاد إلى ما هو أسوأ من 7 أيار.

يعتقد أحد الوزراء أنّه بسعيه إلى شطب أموال المودعين يُقدّم أوراق اعتماد إلى الخارج للوصول إلى رئاسة الحكومة لاحقاً.

يسيطر مستشار حزبي على وزارة دسمة، إذ لا تمرّ معاملة إ لّاّ من خلاله، حتى أنّه يتدخّل بالمناقصات التي من المفترض أن تكون بالظرف المختوم.

اللواء:

يستمر السجال بين وزيرة سابقة ووزير حالي، لهما انتماء سياسي متباعد، حول صفقات الفيول والتقصير أو عدمه، على خلفية اعتبارات انتخابية حامية.

تدور أزمة بين «قيادات حزبية» كانت من ضمن المحور، على خلفية مَنْ يضع يده على الممتلكات العائدة لأحزاب معروفة.

تفاقم الوضع المتأزم بين طهران وبيروت لدرجة أن أوراق اعتماد السفير الجديد تخضع لحسابات وتدقيقات من قبل الخارجية اللبنانية، خلافاً لما كان يحصل في السابق.

نداء الوطن:

تردّد في أوساط أمنية سورية أن دانا وديع بشكور من ضمن “بيت أسرار” أسماء الأسد والمديرة السابقة لمكتبها غادرت دمشق على عجل عقب سقوط النظام برفقة زوجها والمعطيات تفيد بتواريها داخل لبنان وهناك معلومات حول ارتباطها بإدارة شبكات اقتصادية غير شرعية عملت في الخفاء لمصلحة أسماء الأسد.

أثار مرور موكب السجين الشيخ أحمد الأسير في منطقة الطريق الجديدة وفي طريقه إلى المستشفى تجمعًا شعبيًا عفويًا حول الآليات العسكرية بعد معرفة هويّته.

أثارت قراءة أنطوان قسطنطين مستشار رئيس التيار الوطني جبران باسيل بيان المجلس السياسي الأخير اعتراضًا من أكثر من عضو في المجلس، لكون قسطنطين غير عضو فيه ولأن بين الأعضاء من هو أهلًا لهذا الدور.

المصدر: الصحف اللبنانية