الجيش الأميركي يعلن تنفيذ غارات على 3 سفن في شرق المحيط الهادئ ومقتل 8 أشخاص

أعلنت القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية استهدفت ثلاث سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وقال الجيش الأميركي في بيان نشره عبر منصة «إكس» إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفن المستهدفة كانت تعبر طرقاً معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت متورطة في عمليات تهريب غير مشروعة.

وأضاف البيان أن هذه الغارات تأتي ضمن حملة عسكرية أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات، حيث شنت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية هجمات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ولا سيما قرب السواحل الفنزويلية.

ووفق المعطيات الأميركية، قُتل ما لا يقل عن 90 شخصاً يُشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات منذ بدء هذه العمليات، التي تمثل تحولاً لافتاً عن النهج التقليدي الذي اتبعته واشنطن سابقاً في التعامل مع شبكات التهريب البحرية.

وفي ظل الانتقادات القانونية التي وُجهت لهذه الضربات واعتبارها من قبل بعض الخبراء «عمليات قتل خارج نطاق القضاء»، دافع البنتاغون عن شرعيتها، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية كينغسلي ويلسون إن العمليات التي تنفذها القيادة الجنوبية «قانونية بموجب القانون الأميركي والدولي، ومتوافقة مع قانون النزاعات المسلحة».

المصدر: روسيا اليوم