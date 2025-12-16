اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من محافظات نابلس وطولكرم ورام الله والبيرة، خلال اقتحامات متفرقة تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واحتجاز ميداني.

في محافظة نابلس، أفادت مصادر محلية بأن جيبات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وداهمت منازل في حي المخفية، حيث فتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأشقاء الثلاثة: محي الدين، وعز الدين، ومحمد تيسير عبد الحق، إضافة إلى اعتقال الشاب باسم القطب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت المواطن سميح دياب عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

كما داهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت الفتاة دعاء ياسين عبد الفتاح جرارعة بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة عتيل شمال المحافظة، حيث ذكرت مصادر محلية أن القوات اعتقلت لواء محمد عجاج سليم، ومحمد أنور ناصر، عقب مداهمة منزليهما في البلدة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة عنبتا شرق طولكرم، من بينها منازل لأسرى محررين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني، واحتجاز عدد من الشبان لبعض الوقت، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحامات طالت عدة بلدات وقرى. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد محمد دخل الله (24 عاماً)، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومحال تجارية، واستجوبت أصحابها، خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبلدتي كوبر والمزرعة الغربية شمال غرب المحافظة، وقرية برهام شمالاً.

اقتحامات في طوباس وبيت لحم وهدم منزل شمال غرب القدس دون تسجيل اعتقالات

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طوباس وبلدة طمون جنوباً، في إطار اقتحامات متفرقة شهدتها عدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة والبلدة، دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات.

وفي سياق متصل، أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد قراراً بتأجيل دوام المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات الرسمية إلى الساعة التاسعة صباحاً، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في مختلف القطاعات.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت منزل الشهيد الطفل عمار ياسر صباح، الذي استُشهد برصاص جنود الاحتلال الليلة الماضية، وقامت بتهديد ذويه، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وفي شمال غرب القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة رافات. وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات عسكرية، وشرعت بهدم منزل يعود لأحد المواطنين.

إصابة عائلة من خمسة أفراد باعتداء للمستعمرين قرب أريحا واقتحام عسكري لشارع عمّان

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت، بعد منتصف الليلة الماضية، مع خمس إصابات تعود لعائلة مكوّنة من أب وأم وثلاث طفلات، جراء اعتداء نفّذه مستعمرون في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا.

وأوضح الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الاعتداء، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، واصفاً حالتهم بالمتفاوتة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الأغوار، وسط مطالبات متكررة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شارع عمّان وسط مدينة أريحا. وأفاد شهود عيان بأن ست آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال دخلت المدينة من جهة حاجز “البوابة الصفراء” شرقاً، وتوجّهت نحو شارع عمّان، حيث داهمت أحد المنازل.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل صوتية في محيط الشارع، دون الإبلاغ عن وقوع مواجهات.

المصدر: وكالة وفا