قيادي في حماس بذكرى انطلاقتها: نقلة نوعية بتاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن “انطلاقة الحركة جاءت في خضم تحولات كبرى، لتشكل نقلة نوعية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني”

وأوضح بدران في حديث له بالذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس أن “هذه الانطلاقة مثلت تتويجا لمسار كفاح الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لسعيه المتواصل من أجل تحرير أرضه ومقدساته”، ووجه “التحية والإكبار لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني كافة، ولشهداء الحركة على وجه الخصوص، وفي مقدمتهم قادتها الكبار”.

وقال بدران إن “رجال وقادة الحركة خاضوا معارك طويلة وممتدة ضد العدو، ولم يتوانوا لحظة واحدة عن أداء واجبهم والجهاد في سبيل تحرير الأرض”، وأضاف أن “قوافل الشهداء الممتدة، إلى جانب تواريخ وأماكن المعارك في كل شبر من أرض فلسطين، تشهد على هذا النهج المتواصل”.

ولفت بدران إلى أن “الحركة، منذ تأسيسها وبداياتها الأولى، خاضت معارك عسكرية مباشرة مع العدو، إلى جانب معارك سياسية وأخرى في ميدان الوعي والرواية وسردية التحرير”، وأشار إلى أن “حماس وقفت في مواجهة جميع المخططات التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية، كما تصدت لمحاولات زرع الهزيمة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني”.

وشدد بدران على أن “حماس حركة تحرر وطني فلسطيني تمتلك مشروعا متكاملا وحضاريا، وعملت في مختلف الميادين والمجالات، تاركة بصمتها الواضحة في تاريخ وحاضر الشعب الفلسطيني”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام