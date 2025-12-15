وزارة الخارجية توضح عدم صلتها بحدث «Lebanese Diaspora Energy – Special Edition 2025»

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان أوضحت فيه أنه، ونظراً لكثرة الاستفسارات الواردة من المواطنين المقيمين والمنتشرين، وحرصاً على الدقة وتفادياً لأي التباس، تؤكد الوزارة أن الحدث المعنون «Lebanese Diaspora Energy (LDE) – Special Edition 2025»، والمقرر عقده في لبنان يومي 29 و30 كانون الأول 2025، لا علاقة لها به بأي شكل من الأشكال.

وشددت الوزارة على أن هذا الحدث ليس من تنظيمها ولا يُقام تحت رعايتها، مؤكدة بالتالي أنها لا تتحمل أي مسؤولية تتعلق بتنظيمه أو بمضمونه أو بأنشطته أو بما قد يصدر عنه.

المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين