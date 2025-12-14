طقس متقلب وممطر يسيطر على لبنان بدءاً من الإثنين مع انخفاض ملحوظ بالحرارة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار في درجات الحرارة. وترتفع نسبة الرطوبة، فيتحوّل الطقس تدريجياً إلى غائم اعتباراً من بعد الظهر، مع تشكّل الضباب على المرتفعات، لتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً، ولا سيما في المناطق الجنوبية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، خصوصاً على المرتفعات الشمالية.

الحال العامة

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلاً، وذلك حتى بعد ظهر يوم الإثنين، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية وسريع الحركة، مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدرها البحر الأسود، ما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر.

وتتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجياً، لتسيطر من بعده رياح شمالية باردة وناشطة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا سيما درجات الحرارة الدنيا، يرافقها انخفاض في نسبة الرطوبة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، وفي طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى أجواء باردة ليلاً.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة فيتحوّل الطقس تدريجياً إلى غائم اعتباراً من بعد الظهر، مع تشكّل الضباب على المرتفعات، لتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً، خصوصاً في المناطق الجنوبية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ولا سيما على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها 60 كلم/س، خاصة في الفترة الصباحية. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، وقد تلامس 1200 متر على المرتفعات الشمالية والداخلية. تخفّ حدّة الأمطار تدريجياً وتنخفض نسبة الرطوبة بعد الظهر، فيتحوّل الطقس إلى قليل الغيوم، مع التحذير من تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً.

الأربعاء: صافٍ مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتراجع في نسبة الرطوبة، مع رياح شمالية باردة تقارب سرعتها 50 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. كما يُحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً وفي ساعات الصباح.

درجات الحرارة: على الساحل بين 10 و12 درجة، فوق الجبال بين 4 و10 درجات، وفي الداخل بين 5 و13 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات مساءً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 في المئة.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 23 درجة مئوية.

الضغط الجوي: 1021 هكتوباسكال، أي ما يعادل 766 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية