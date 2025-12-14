الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى ضد نتنياهو وللمطالبة بلجنة تحقيق

تجمع آلاف الأشخاص في تل أبيب، للاحتجاج على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت كالانيت شارون، رئيسة مجموعة “الجبهة الوردية” للفنون الأدائية الاحتجاجية “نحن نسترشد بالقيم اليهودية والإسرائيلية التي تربينا عليها، ونقاتل اليوم لأن ران جفيلي لا يزال في غزة”، في إشارة إلى الأسير الأخير لدى حماس في غزة.

وبحسب هآرتس العبرية، فقد شارك آلاف الأشخاص السبت، في سلسلة من المظاهرات في أنحاء الأراضي المحتلة احتجاجًا على الحكومة، وللمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية اعتبارًا من 7 أكتوبر.

وتُقام المظاهرة الرئيسية في ساحة هابيما بتل أبيب، حيث احتشد الآلاف للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، كما شارك آلاف آخرون في مظاهرة بحيفا، التي جرت في وسط حي حوريف.

وفي الجنوب، نُظمت احتجاجات أمام مركز مشكان للفنون الأدائية، وعند تقاطع كاشيتوت، حيث نُظمت مسيرة للمطالبة بإعادة جثمان ران جويلي، الأسير الأخير المتبقي في قطاع غزة.

وأمام مقر الرئاسة، أقيمت مظاهرة طالب فيها المشاركون رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعفو.

المصدر: وكالة يونيوز