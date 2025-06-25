لبنان

“العمل الاسلامي” أشادت بعمليات المقاومة الفلسطينية في غزة

أشادت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاربعاء “بعملية الكمين المركّب البطوليّة النوعيّة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزّة العزّة، والتي أدّت وحسب إعتراف جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى مقتل 7 جنود من بينهم ضابط”.

وأشارت الجبهة إلى أن “تصاعد عمليات رجال كتائب القسّام وسرايا القدس وباقي الفصائل الفلسطينية المقاتِلة مؤخّراً يدلّ على الروح المعنوية التي تدفّقت إلى نفوسهم وصدورهم جرّاء القصف الصاروخي الباليستي الإيراني العنيف لتل أبيب وحيفا وغيرها من المغتصبات والتي أحدثت بالصهاينة المجرمين الحاقدين الغادرين خسائر بشرية ومادية جسيمة جدّاً حسب ما رأى وسمِع الجميع من على شاشات التلفزة والقنوات الفضائيّة وحسب إعتراف العدو نفسه بذلك”.

وأضافت الجبهة ان ذلك “يدل على تماسك المجاهدين والمقاومين وتواصلهم مع بعضهم البعض وتوزيع الأدوار الجهادية كلٌّ حسب جهته ومنطقته، إضافة إلى المراقبة اليومية لتنقّلات العدو وتحرّكاته وتحديثاته التقنية واللوجستيّة ما أدّى إلى وقوعه في العديد من الكمائن سواء المباشرة ومن مسافة صفر أو عن طريق إستدراجه وتفجير العبوات الناسفة بآلياته ومجنزراته ودبّاباته وناقلات جنده “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام