    لبنان

    السيد علي فضل الله دعا الحكومة إلى إيلاء المناطق الجنوبية الاهتمام اللازم

      دعا السيد علي فضل الله الحكومة إلى “ضرورة إيلاء المناطق الجنوبية الاهتمام اللازم، وتقديم كل مقوّمات الصمود لأهلها”، مبديا خشيته من سعي العدو الصهيوني إلى فرض منطقة عازلة تحت مسمّيات متعدّدة، في إطار توسيع مشروعه العدواني، مشيرًا إلى أنّه يمارس الضغوط على الدولة اللبنانية لدفعها إلى تقديم تنازلات تمسّ السيادة الوطنية.

      وأكد “أهمية تعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع هذا العدو، الذي لا يفرّق بين طائفة وأخرى”، داعيًا الدولة إلى استنفار جهودها على مختلف المستويات، لحماية الوطن وأبنائه…

      كلام السيّد علي فضل الله جاء خلال استقباله وفدًا من بلدية الجبين برئاسة جعفر عقيل، حيث اشاد بصمود أهلها والتضحيات التي قدّموها في سبيل الحفاظ على أرضهم.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      اعلام العدو يتحدث عن “انسجام تام” بين محرضين في الداخل اللبناني والصهاينة

      مفتي صور وجبل عامل يستقبل قائد “اليونيفيل” ويثني على دعم الكتيبة الكورية لمشروع “خير العطاء”

      حمدان: لا يجوز تحميل المقاومة مسؤولية اعتداءات العدو والصمت عن أكثر من 11 ألف خرق