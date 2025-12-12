البستاني تهاجم وزارة الطاقة والقوات: وعود 24/24 انتهت بساعتين كهرباء!

وجّهت النائبة ندى البستاني انتقادًا حادًا لوزارة الطاقة و”القوات اللبنانية”، معتبرةً أنّ الوعود التي أُطلقت حول تأمين كهرباء 24/24 خلال 6 أشهر لم تتحقق، وقالت في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”: “وعدوا القوات اللبنانية المواطنين بكهرباء ٢٤/٢٤ خلال ٦ أشهر… وبعد ١٠ أشهر؟ وصلنا لساعتين كهرباء بالنهار لأول مرة من ٤٠ سنة!”

وأضافت أنّ المستفيد الأول من أزمة الكهرباء هم أصحاب المولدات، “المعروف لأي جهة بينتموا”، فيما يبقى المتضرر الأول المواطن والاقتصاد الوطني.

وشددت البستاني على أنّ “كل التبريرات ما بتفيد”، مطالبةً وزير الطاقة بتحمّل المسؤولية، و”طرح الثقة به”، وسؤاله عن “هذا الفشل وعن شبهات الفساد في ملف الفيول الموثقة بالقضاء”.

وختمت بالقول: “مظبوط بدكن وفيكن تخربوا البلد وتعتموه… استحوا بقى!”

المصدر: اكس