دبعال تكرّم مدير مدرستها إبراهيم سرور تقديرًا لمسيرته التربوية المشرّفة

بدعوة من أهالي بلدة دبعال ومخاتيرها وبلديتها، أُقيم احتفال تكريمي احتفاءً بمسيرة الأستاذ إبراهيم سرور، مدير مدرسة دبعال، تقديرًا لما قدّمه خلال سنوات طويلة من العطاء المتواصل. وقد شكّل الأستاذ سرور ركيزة أساسية في بناء أجيال واعية، مؤمنة بالعلم والقيم، ومثالًا يُحتذى في الالتزام والقيادة التربوية الرشيدة.

وأثنى الحضور على بصمته المميزة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية في البلدة، وعلى الجهود التي أثمرت طلابًا ناجحين تركوا أثرًا طيبًا في المجتمع.

وفيما يودّع أبناء البلدة مرحلة مضيئة من العمل التربوي، يرفعون أطيب التمنيات للأستاذ عباس كمال، راجين له التوفيق والنجاح في متابعة المسيرة، وأن يواصل درب العطاء بخُطى واثقة، مستلهمًا نهج الأستاذ إبراهيم سرور الذي شكّل علامة مضيئة في خدمة التربية والتعليم.

ويبقى تكريم المخلصين نهجًا يرسّخ قيم الوفاء ويؤكّد أن مسيرة التربية لا تزدهر إلا بأصحاب العطاء الصادق.

المصدر: جمعية العمل البلدي