التربية تعلن عن مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق المـذكـرة الإداريـة رقــم : ١١١ المتعلقة بروزنامة إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة على ان تصدر لاحقا مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة

وجاء في المذكرة:



تُجرى الامتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 العاديّة، وفقاً للترتيب الآتي:

​​​

اليوم والتاريخ

فـرع العلوم العامة

اليوم والتاريخ

فـرع علوم الحياة

المادة

التوقيت

المادة

التوقيت

الإثنين

جغرافيا

8:30 – 9:30

الإثنين

جغرافيا

8:30 – 9:30

29/6/2026

فيزياء

9:50 – 12:50

29/6/2026

علوم الحياة

9:50 – 12:50

الأربعاء

رياضيات

8:30 – 12:30

الأربعاء

تاريخ

8:30 – 9:30

1/7/2026

1/7/2026

فيزياء

9:50 – 11:50

الخميس

فلسفة وحضارات

8:30 – 10:30

الخميس

فلسفة وحضارات

8:30 – 10:30

2/7/2026

اللغة الأجنبية وآدابها

10:50 – 13:20

2/7/2026

اللغة الأجنبية وآدابها

10:50 – 13:20

السبت

تربية

8:30 – 9:30

السبت

تربية

8:30 – 9:30

4/7/2026

كيمياء

9:50 – 11:50

4/7/2026

كيمياء

9:50 – 11:50

الإثنين

اللغة العربية وآدابها

8:30 – 11:00

الإثنين

اللغة العربية وآدابها

8:30 – 11:00

6/7/2026

تاريخ

11:20 – 12:20

6/7/2026

رياضيات

11:20 – 13:20

اليوم والتاريخ

فـرع الاجتماع و الاقتصاد

اليوم والتاريخ

فـرع الآداب و الإنسانيات

المادة

التوقيت

المادة

التوقيت

الإثنين

29/6/2026

جغرافيا

8:30 – 9:30

الإثنين

29/6/2026

الفلسفة العامة

8:30 – 11:30

رياضيات

9:50 – 11:50

فيزياء

12:10 – 13:10

فيزياء

12:10 – 13:10

الأربعاء

تاريخ

8:30 – 9:30

الأربعاء

تاريخ

8:30 – 9:30

1/7/2026

اقتصاد

9:50 – 12:50

1/7/2026

اللغة العربية وآدابها

9:50 – 12:50

الخميس

2/7/2026

علوم الحياة

8:30 – 9:30

الخميس

2/7/2026

علوم الحياة

8:30 – 9:30

كيمياء

9:50 – 10:50

كيمياء

9:50 – 10:50

اللغة الأجنبية وآدابها

11:10 – 13:40

جغرافيا

11:10 – 13:10

السبت

تربية

8:30 – 9:30

السبت

تربية

8:30 – 9:30

4/7/2026

اجتماع

9:50 – 12:50

4/7/2026

اللغة الأجنبية وآدابها

9:50 – 12:50

الإثنين

فلسفة وحضارات

8:30 – 10:30

الإثنين

الفلسفة العربية

8:30 – 11:30

6/7/2026

اللغة العربية وآدابها

10:50 – 13:20

6/7/2026

رياضيات

11:50 – 12:50

على أن يتم تحديد مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة لدورة العام 2026 العاديّة في موعد لاحق.

المصدر: وزارة التربية