التربية تعلن عن مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق المـذكـرة الإداريـة رقــم : ١١١ المتعلقة بروزنامة إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة على ان تصدر لاحقا مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
وجاء في المذكرة:
تُجرى الامتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 العاديّة، وفقاً للترتيب الآتي:
اليوم والتاريخ
فـرع العلوم العامة
اليوم والتاريخ
فـرع علوم الحياة
المادة
التوقيت
المادة
التوقيت
الإثنين
جغرافيا
8:30 – 9:30
الإثنين
جغرافيا
8:30 – 9:30
29/6/2026
فيزياء
9:50 – 12:50
29/6/2026
علوم الحياة
9:50 – 12:50
الأربعاء
رياضيات
8:30 – 12:30
الأربعاء
تاريخ
8:30 – 9:30
1/7/2026
1/7/2026
فيزياء
9:50 – 11:50
الخميس
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30
الخميس
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30
2/7/2026
اللغة الأجنبية وآدابها
10:50 – 13:20
2/7/2026
اللغة الأجنبية وآدابها
10:50 – 13:20
السبت
تربية
8:30 – 9:30
السبت
تربية
8:30 – 9:30
4/7/2026
كيمياء
9:50 – 11:50
4/7/2026
كيمياء
9:50 – 11:50
الإثنين
اللغة العربية وآدابها
8:30 – 11:00
الإثنين
اللغة العربية وآدابها
8:30 – 11:00
6/7/2026
تاريخ
11:20 – 12:20
6/7/2026
رياضيات
11:20 – 13:20
اليوم والتاريخ
فـرع الاجتماع و الاقتصاد
اليوم والتاريخ
فـرع الآداب و الإنسانيات
المادة
التوقيت
المادة
التوقيت
الإثنين
29/6/2026
جغرافيا
8:30 – 9:30
الإثنين
29/6/2026
الفلسفة العامة
8:30 – 11:30
رياضيات
9:50 – 11:50
فيزياء
12:10 – 13:10
فيزياء
12:10 – 13:10
الأربعاء
تاريخ
8:30 – 9:30
الأربعاء
تاريخ
8:30 – 9:30
1/7/2026
اقتصاد
9:50 – 12:50
1/7/2026
اللغة العربية وآدابها
9:50 – 12:50
الخميس
2/7/2026
علوم الحياة
8:30 – 9:30
الخميس
2/7/2026
علوم الحياة
8:30 – 9:30
كيمياء
9:50 – 10:50
كيمياء
9:50 – 10:50
اللغة الأجنبية وآدابها
11:10 – 13:40
جغرافيا
11:10 – 13:10
السبت
تربية
8:30 – 9:30
السبت
تربية
8:30 – 9:30
4/7/2026
اجتماع
9:50 – 12:50
4/7/2026
اللغة الأجنبية وآدابها
9:50 – 12:50
الإثنين
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30
الإثنين
الفلسفة العربية
8:30 – 11:30
6/7/2026
اللغة العربية وآدابها
10:50 – 13:20
6/7/2026
رياضيات
11:50 – 12:50
على أن يتم تحديد مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة لدورة العام 2026 العاديّة في موعد لاحق.
المصدر: وزارة التربية