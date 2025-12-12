الجمعة   
    لبنان

    الشيخ الخطيب: لاستنهاض القوى الداخلية لمواجهة مخططات العدو

      قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، في خطبة صلاة الجمعة في مقر المجلس على طريق المطار “إننا نمر في مرحلة صعبة وخطيرة واستثنائية، تنهال فيها الضغوط الداخلية والخارجية لدفعنا إلى مزيد من التبعية والتنازلات، عبر تسويق المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي”.

      وأضاف الشيخ الخطيب “نحن نعرف سلفًا أن التفاوض المباشر مع العدو في ظل اختلال ميزان القوى العسكرية والفجور الدولي والإسرائيلي، سيؤدي بنا إلى الهاوية، مع العلم أن قرار الحرب والسلم ليس في يد لبنان في هذه المرحلة في ظل انقسام داخلي مقيت حول المستقبل”، واعتبر أنّ “أخطر ما يجري التخطيط له في هذه المرحلة هو الحديث عن منطقة اقتصادية صناعية خالية من أهلها في المنطقة الحدودية من الجنوب”، وأوضح: “هي في الواقع منطقة أمنية تكون سياجًا للعدو واحتلالًا مقنّعًا”.

      من جهة ثانية، دعا الشيخ الخطيب “الأهالي إلى التروي والوعي للمخططات الفتنوية، ولجم الانفعالات، والتزام الحكمة والتعقل والصبر على بعض الاستفزازات في الشارع كي لا تكون فتنة لا تُبقي ولا تذر”، وتابع: “كما ندعو السلطة اللبنانية أيضًا إلى مزيد من الوعي والتروي وعدم الاندفاع في المخططات التي يريدها الذين لا يريدون خيرًا للبنان”.

      وأكد الشيخ الخطيب أنّ “المواجهة يجب أن تكون شاملة بالوحدة الوطنية لإخراج لبنان من أزمته وإنقاذ اللبنانيين من هذا المأزق”، وحثّ “كل الطوائف للوقوف بوجه هذه المشاريع وفي وجه من يدّعون الصداقة للبنان وهم يطرحون ضم لبنان إلى سوريا”، وتابع: “يجب استنهاض القوى الداخلية لمواجهة هذه المخططات حتى لا تكون فتنة فيضيع لبنان”.

      المصدر: موقع المنار

