ثلوج على مرتفعات الضنية

غطت الثلوج التي تساقطت مساء الخميس وصباح الجمعة المرتفعات ابتداء من 1700 متر، حيث تكللت جبال الأربعين بالثلوج، بالإضافة إلى جرد النجاص وجرد مربين ومحيط سد بريصا في أعالي جرود الضنية شمال لبنان.

ولفتت “الوكالة الوطنية للإعلام” إلى أن “برودة الطقس ليلًا أدت إلى تشكل طبقة من الجليد فوق الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل، في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تدنى إلى ما دون الصفر، وسط نصائح وجهت إلى السائقين بعدم عبورها ليلًا أو فجرًا، إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام