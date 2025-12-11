أمن الدولة: توقيف شبكة تستخدم منتجات مزورة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان في بيان لها الخميس عن توقيف شبكة تستخدم منتجات تجميل مزورة.

وقال البيان إنه “متابعة لجهودها في حماية الصحة العامة ولدرء المخاطر الناتجة من عمليات التجميل غير القانونية، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، في محلة الحازمية، منتحل صفة طبيب تجميل، اللبناني (ع. ك.)، لقيامه بعشرات عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر باستخدام مستحضرات طبية مزورة ومقلدة، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين”.

وأضاف البيان “بنتيجة التحقيق، أوقف اللبناني (أ. ح.) بعد مداهمة منزله في محلة الرمل العالي – طريق المطار، وضبطت في داخله ملصقات لمنتجات تجميل ألمانية أصلية كان يستخدمها لتزوير مستحضرات التجميل، إضافة إلى أسلحة حربية”.

وقال البيان “على أثر ذلك، ختم بالشمع الأحمر مركز للتجميل في محلة المريجة تعود ملكيته إلى الفار (م. ح.) ابن الموقوف (أ. ح.)، وعيادة أخرى للتجميل في محلة حارة حريك تعود ملكيتها إلى المدعوة (ز. خ. ا.)، وأجري المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص، وتستمر الملاحقات لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام