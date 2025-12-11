الطاقة اللبنانية: أطلقنا مناقصة لتأمين استقرار الفيول وإنتاج الكهرباء

قال المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان له الخميس “تعقيبا على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، الذي أشار إلى تأخير توريد شحنة من مادة الغاز أويل لمصلحة المؤسسة بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط قبل 8/12/2025 ضمنا، نشير إلى أنه بعد المراجعة تبين أن التأخير في موعد تسليم الشحنة المعنية يعود إلى أمور تقنية مرتبطة بمرفأ التحميل”.

وتابع البيان “مع العلم أن الوزارة تطلق مناقصات استيراد المحروقات لحاجة معامل مؤسسة كهرباء لبنان، فور تبلغها كتب الطلبات من المؤسسة”.

وأضاف البيان “كما تذكر الوزارة ببيانها السابق بتاريخ 4/12/2025 الذي أشارت فيه إلى إلغاء آخر ثلاث مناقصات لتزويد مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان إما بسبب وجود عارض وحيد، وإما لعدم تقدم أي عارض، وذلك بتواريخ 31/10/2025 و5/11/2025 و17/11/2025”.

وقال البيان “لذا، تلافيا لما نعيشه اليوم من تدني حجم المخزون الاحتياطي، وبناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي، أطلقت مناقصة طويلة الأمد لتوريد الغاز أويل لمدة 6 أشهر، ونشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام بتاريخ 28/11/2025، ومن المقرر فض عروضها في 22/12/2025 من أجل تأمين استقرار في الفيول، وتاليا في إنتاج الكهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام