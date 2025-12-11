الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    طلب عاجل من مصلحة الليطاني بإقفال المسالخ المخالفة في بدنايل

      أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، “متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة بدنايل، والتي قامت برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى نهر الليطاني بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية والصناعية، وفي ظل تفشّي مرض الحمى القلاعية بما يضاعف المخاطر الصحية والوبائية على الثروة الحيوانية والمجتمعات المحيطة”.

      ووجّهت المصلحة كتبا عاجلة إلى وزارات الداخلية والبلديات والصناعة والزراعة، لاتخاذ التدابير الفورية، ولا سيما إقفال المسالخ المخالفة ومنع أي تسريب جديد للمخلفات إلى النهر، وملاحقة مسبّبي الضرر وفق الأصول القانونية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الثلوج غطت المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1900 متر في الضنية للمرة الاولى هذا العام

      الثلوج غطت المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1900 متر في الضنية للمرة الاولى هذا العام

      الصين والمستقبل: مقال يُبرز النجاحات الملموسة في مواجهة التحديات الأمريكية

      الصين والمستقبل: مقال يُبرز النجاحات الملموسة في مواجهة التحديات الأمريكية

       شهيد جرّاء انهيار جدار بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بفعل تضرر البنية التحتية جرّاء عدوان الاحتلال خلال الحرب

       شهيد جرّاء انهيار جدار بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بفعل تضرر البنية التحتية جرّاء عدوان الاحتلال خلال الحرب