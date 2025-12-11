طلب عاجل من مصلحة الليطاني بإقفال المسالخ المخالفة في بدنايل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، “متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة بدنايل، والتي قامت برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى نهر الليطاني بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية والصناعية، وفي ظل تفشّي مرض الحمى القلاعية بما يضاعف المخاطر الصحية والوبائية على الثروة الحيوانية والمجتمعات المحيطة”.

ووجّهت المصلحة كتبا عاجلة إلى وزارات الداخلية والبلديات والصناعة والزراعة، لاتخاذ التدابير الفورية، ولا سيما إقفال المسالخ المخالفة ومنع أي تسريب جديد للمخلفات إلى النهر، وملاحقة مسبّبي الضرر وفق الأصول القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام