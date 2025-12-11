الشيخ الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدا من الطائفية





دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الى” بناء دولة وطنية موحدة بعيدا من الثنائيات الطائفية،دولة تحمي لبنان وشعبه .واقترح الدعوة الى لقاء وطني موسع يدرس السبل الآيلة الى حماية لبنان”.



وقال خلال لقائه الوزير السابق جوزف الهاشم والعلامة السيد صادق الموسوي ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية : “اننا لا نؤمن في الاجتماع السياسي بدولة طائفية ،لا في لبنان ولا في العالم العربي والاسلامي، وهذه هي عقيدتنا، وأئمتنا وعلماؤنا اتبعوا هذا النهج طوال التاريخ، فالطائفية عصبية عنصرية تخريبية”.

اضاف:” ان المسيحي في هذا البلد يعنيني تماما كما يعنيني الشيعي. والمجلس الشيعي معني بالمسيحيين كما هو معني بالمسلمين والشيعة “.

واستقبل الشيخ الخطيب مؤلف موسوعة “وطن الفتن والمحن : لبنان بين الم الماضي وامل الغد ” الدكتور حسن محمود قبيسي و فؤاد حسن، و الدكتور فواز الحسامي. وقدم قبيسي له نسخة من الموسوعة التي اشترك في كتابتها نخبة كبيرة من الشخصيات”.

واثنى الخطيب على “كل جهد ثقافي يسهم في ترسيخ العيش المشترك بين اللبنانيين ويعزز صورة لبنان كوطن نهائي يحتضن جميع بنيه في بوتقة الوحدة الوطنية التي نحتاجها اكثر من اي وقت في مواجهة العدوان و الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان في وجوده واستقراره”.