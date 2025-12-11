الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري استقبل السفير الاميركي

      التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ظهر اليوم السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى.

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري بحث مع مجموعة ATFL للتطورات و السفير عيسى: المساعدات للجيش مستمرة وآمل أن يكون الوفد قد فهم حقيقة ما يحصل في لبنان

      الرئيس بري بحث مع مجموعة ATFL للتطورات و السفير عيسى: المساعدات للجيش مستمرة وآمل أن يكون الوفد قد فهم حقيقة ما يحصل في لبنان

      الرئيس بري استقبل وفدا أميركيا

      الرئيس بري استقبل وفدا أميركيا

      الرئيس بري تابع مع لودريان المستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل ميقاتي وأبو الحسن مع وفد “نضال من اجل الانسان”

      الرئيس بري تابع مع لودريان المستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل ميقاتي وأبو الحسن مع وفد “نضال من اجل الانسان”