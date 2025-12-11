“رويترز”: زيارة غير معلنة لوزير الخارجية التايواني إلى “إسرائيل”

كشفت وكالة «رويترز» أنّ نائب وزير الخارجية التايواني، فرانسوا وو، قام مؤخراً بزيارة غير مُعلَن عنها مسبقاً إلى إسرائيل، في مسعى لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

ونقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر قولها إنّ وو زار إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أشار مصدران إلى أنّ الرحلة تمت هذا الشهر.

ورفضت المصادر الكشف عن الشخصيات التي التقاها أو الموضوعات التي نوقشت، بما في ذلك ما إذا تطرّق إلى منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات الجديدة في تايوان، المعروفة باسم «تي-دوم» (T-Dome)، التي كشف عنها الرئيس لاي تشينغ-ته في تشرين الأول والتي استُلهمت جزئياً من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأفادت «رويترز» أن تايوان ترى في كيان الاحتلال «شريكاً ديمقراطياً مهماً»، وقدّمت دعماً قوياً لها بعد عملية «طوفان الأقصى»، ومنذ ذلك الحين ارتفع مستوى التواصل بين الطرفين.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان «تتقاسم تايوان و”إسرائيل” قيم الحرية والديمقراطية، وستواصلان تعزيز التبادلات والتعاون المتكامل القائم على المنفعة المتبادلة» في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والثقافة، مع الترحيب بأي «أشكال تعاون مفيدة للطرفين»، من دون الإشارة إلى زيارة وو إلى تل أبيب.

وقال وزير الخارجية التايواني لين شيا-لونغ للصحافيين الشهر الماضي في تايبيه: «بالطبع، هناك تعلّمٌ متبادل وتفاعلات بين تايوان وإسرائيل في مجالي التكنولوجيا والدفاع». وأضاف: «كما أن لتايوان T-Dome، فإن لإسرائيل القبة الحديدية».

المصدر: موقع جريدة الأخبار