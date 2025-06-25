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صهاينة اعتدوا على ممتلكات بمسافر يطا بالضفة المحتلة

يواصل المستوطنون الصهاينة الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين بمناطق الضفة الغربية المحتلة.

وبالسياق، أضرم مستوطنون صهاينة الاربعاء النيران في مسكن يعود لأحد المواطنين في قرية سوسيا ببلدة يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عددا من مستوطني مستوطنة سوسيا الصهيونية المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، هاجموا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال الاسرائيلي مسكنا، يعود للمواطن ناصر شريتح، وأضرموا النيران فيه، ما أدى لاحتراقه بالكامل، دون أن يبلغ عن إصابات”.

ولفتت المصادر الى ان “الصهاينة هاجموا الثلاثاء عددا من الأراضي الزراعية الفلسطينية في بلدة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، وأطلقوا مواشيهم فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أحدثوا دماراً واسع في المحاصيل وكسروا أشجارًا مثمرة، واستولوا على بئر مياه يستخدمه الأهالي للري، وذلك تحت حماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام