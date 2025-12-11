البرد القارص في غزة يودي بحياة طفلة رضيعة.. وغياب الاستجابة الدولية

تُوفيت الطفلة رهف ابو جزر البالغة من العمر تسعة أشهر، اليوم الخميس، جراء البرد الشديد داخل خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية، في حادثة تعكس تفاقم الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها مئات آلاف النازحين في ظل المنخفضات الجوية المتلاحقة.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني في رفح أن طواقمه اضطرت إلى إخلاء 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس، حيث جرى نقل قاطنيها إلى أماكن أكثر أمانًا.

كما تمكنت الطواقم من سحب مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية رغم صعوبات الوصول وضعف الإمكانات المتاحة.

كذلك وحذّر الدفاع المدني في غزة من أن الأوضاع الإنسانية مرجّحة للتدهور بشكل أكبر في حال استمرار المنخفض الجوي الجديد، في ظل غياب مساكن مؤقتة قادرة على حماية النازحين من الأمطار والبرد والرياح العاصفة.

وتأتي هذه التحذيرات مع تصاعد المخاوف من تكرار حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن الظروف المناخية، فيما تبقى آلاف العائلات داخل خيام لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

المصدر: وكالة شهاب