عربي وإقليمي

استشهاد مسنّة فلسطينية برصاص العدو الاسرائيلي بالقدس المحتلة

استشهدت مواطنة فلسطينية مسنة فجر الأربعاء برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد المواطنة زهية جودة العبيدي أم ناصر(66 عاما) نتيجة إصابتها بعيار ناري في الرأس أطلقه تجاهها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم شعفاط بالقدس المحتلة”، وتابعت “كما أصيب جراء إطلاق النار من قوات الاحتلال عددًا من المواطنين”.

وتنفذ قوات العدو عمليات دهم متكرر في أحياء القدس المحتلة يتخللها إطلاق نار واعتقالات وأعمال تنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام