موسكو تعلن إسقاط 287 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة وفرض قيود على مطارات العاصمة​

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط 287 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في واحدة من أكبر الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة تلغرام أن 32 من هذه المسيّرات كانت تحلّق باتجاه العاصمة موسكو قبل أن تعترضها الدفاعات الجوية الروسية.​

وبفعل هذه الهجمات التي نادراً ما تستهدف العاصمة بهذا الزخم، فُرضت قيود موقتة على الحركة الجوية في المطارات الأربعة الرئيسية في موسكو: شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي، وفق ما أفادت به وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية “روسافياسيا”.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن عشرات الرحلات الجوية أُلغيت أو أُجّلت أو حُوّلت إلى مطارات أخرى، ما تسبب بحالة من الازدحام والفوضى في بعض مرافق النقل.​

ويأتي هذا التصعيد بعد تقديم أوكرانيا، الأربعاء، خطتها المحدّثة إلى الولايات المتحدة خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى.

المصدر: أ.ف.ب.