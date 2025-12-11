أهالي غزة يواجهون الليلة الأشد قسوة داخل خيام غارقة بالمياه

غمرت مياه الأمطار عدداً من مخيمات النزوح في قطاع غزة، مع تأثر فلسطين بمنخفض جوي عميق يُتوقع أن يستمر حتى مساء غد الجمعة، وسط أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن المنخفض يتعمّق اليوم الخميس، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة ويجعل الطقس بارداً وماطراً وعاصفاً، مع تساقط أمطار غزيرة على مختلف المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد في بعض الفترات.​

وأفاد نازحون في جنوبي القطاع بأن مياه الأمطار تسللت إلى الخيام المهترئة وأغرقتها، ما تسبب بأضرار واسعة داخل أماكن السكن المؤقت. واشتكى النازحون من أن الخيام المتآكلة لم تعد قادرة على الصمود أمام شدة المنخفض والأمطار المتواصلة، في ظل غياب وسائل حماية فعالة من البرد والغرق.​

هل تساءلت عن حال المحاصرين في خيام غزة في شدة البرد؟

بعض الصور قد تنقل لك شيئًا من معاناتهم pic.twitter.com/Vzv41Ezpzi — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 10, 2025

من جانبها، أوضحت طواقم الدفاع المدني أنها تعاملت منذ ساعات الفجر مع 14 حالة غرق لخيام في منطقة مواصي خان يونس، وتمكنت من إخلائها ونقل ساكنيها إلى مواقع أكثر أماناً.

وأشارت إلى أن جهود الإنقاذ تتركز على سحب المياه من داخل المخيمات وإعادة تموضع بعض الخيام في أماكن أقل عرضة لتجمع السيول، رغم محدودية الإمكانات الميدانية.​

واشتكى نازحون في عدة مناطق من دخول المياه إلى أماكن نوم الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدين أن إجراءات الحماية المتوفرة داخل المخيمات “لم تصمد” أمام شدة المنخفض والأمطار المتواصلة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة استمرار تدفّق مياه الأمطار إلى داخل الخيام، في وقت يبذل فيه النازحون جهوداً حثيثة لإنقاذ ما تبقى من الفُرُش والأغطية وحماية أطفالهم من الغرق والبرد.​

الدفاع المدني في غزة: أكثر من ألف بلاغ غرق منذ الفجر ومناشدات عاجلة لإدخال الكرفانات لإنقاذ النازحين​

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الجهاز تلقى منذ فجر اليوم الأربعاء أكثر من ألف مناشدة تتعلق بحالات غرق، بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، مؤكداً أن منسوب المياه في بعض مراكز الإيواء تجاوز المتر الواحد.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الخيام التي تؤوي النازحين غرقت في عدة مناطق من القطاع، ما ضاعف معاناة السكان في ظل البرد القارس وانعدام مقومات الحماية الأساسية.​

وبيّن بصل أن الظروف الكارثية داخل مراكز الإيواء فاقت قدرة المنظومة الخدماتية في القطاع، مشيراً إلى أن الأمتعة والملابس والأغطية غرقت بالكامل، ولا يملك النازحون أي بدائل تقيهم البرد والمطر.

يا صرختنا المُكررة دون مغيث !



غزة الغارقة في كل المآسي.. والمطر أخيرا ! pic.twitter.com/b6zygfCXAa — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) December 10, 2025

واعتبر أن المنظومة الخدماتية في غزة منهكة تماماً، ولا قدرة لها على مواجهة التصعيد الإنساني الخطير المتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي.​

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني أن الخيام بجميع أنواعها، سواء المصرية أو القطرية أو الأجنبية، غير صالحة للعيش الآدمي، ولا تقي من البرد ولا تحمي من تسرب المياه، داعياً بشكل عاجل إلى إدخال الكرفانات كحل مؤقت لإنقاذ مئات آلاف النازحين في القطاع.

وشدد على ضرورة توفير مراكز إيواء مرفوعة عن الأرض ومجهزة بالحد الأدنى من البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المراحيض والمطابخ والغرف ومنظومات الطاقة الشمسية لضمان استمرار الخدمات الحيوية.​

وطالب بصل المنظمات الدولية وكل الجهات القادرة على التدخل العاجل بتحمل مسؤولياتها الإنسانية في إغاثة السكان، وتوفير بدائل سكنية تحميهم من الغرق والبرد، في ظل استمرار المنخفض الجوي وتوقع هطول مزيد من الأمطار على قطاع غزة.​

المصدر: وكالة شهاب + المركز الفلسطيني للاعلام