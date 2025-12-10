الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:44
    دولي

    الاحتياطي الفدرالي يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وسط انقسام غير مسبوق

      خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة توالياً، لتتراوح الآن بين 3,50 و3,75 في المئة، في خطوة هدفت إلى مواجهة مؤشرات ضعف في سوق العمل رغم بقاء التضخم فوق مستوى الهدف.

      وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق المالية، لكنه اتُّخذ وسط انقسام واضح داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، إذ صوّت ثلاثة من أصل 12 عضواً ضده في أحد أكثر الاجتماعات انقساماً منذ أكثر من عقد.​

      ورفض رئيسا الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو وكانساس، أوستن غولسبي وجيفري شميت، مبدأ الخفض من الأساس مفضّلين الإبقاء على المعدلات عند مستوياتها السابقة، في حين أيّد العضو ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة.

      وتتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة من 12 عضواً يملكون حق التصويت، بينهم سبعة من أعضاء مجلس الحكام، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية وفق نظام تناوب سنوي، ويُتخذ القرار بالغالبية البسيطة.​

      إلى ذلك، رفع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى نحو 2,3 في المئة، مع خفض طفيف في توقعات التضخم للعام المقبل، فيما أبقوا توقعاتهم لمعدل البطالة دون تغيير، في إشارة إلى رهان على هبوط تضخمي تدريجي من دون ركود حاد.​

      المصدر: أ.ف.ب

