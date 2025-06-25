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العدو الاسرائيلي أقرّ بمقتل 7 جنود بكمين خانيونس

أقرّ جيش العدو الإسرائيلي بمقتل ضابط و6 جنود في كمين مركّب للمقاومة الفلسطينية في خانيونس جنوب قطاع غزة الثلاثاء.

وأعلن جيش العدو سميا مقتل 7 وإصابة 14 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة 605 في كمين المقاومة بخانيونس.

ووفق وسائل إعلام العدو فإن “الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع بوما في خانيونس وعملية إخلاءهم من المكان كانت صعبة”.

وقال اعلام العدو إن “مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية (إسرائيلية)، تبعه كمين آخر استهدف وحدة الإنقاذ التي حاولت التدخل”، وأشار إلى أن “المصابين نقلوا إلى أحد المستشفيات في تل أبيب، فيما جرى إبلاغ عائلات الجنود الذين شاركوا في الحدث الأمني الذي وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالصعب”، وذكر أن “المقاتلين الفلسطينيين استهدفوا عددا من المركبات العسكرية خلال الكمين، مما أدى لاشتعال النيران فيها”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتكبد العدو خسائر بشكل يومي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام