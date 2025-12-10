22 قتيلا في انهيار مبنيين سكنيين في مدينة فاس المغربية​

قضى 22 شخصا ليل الثلاثاء – الأربعاء في انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس بشمال المغرب، كان أحدهما يستضيف حفل استقبال مولود جديد، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

وقالت السلطات المحلية إن المبنيين، الواقعين في حي المستقبل، يتألف كل منهما من أربعة طوابق وتسكنهما ثماني عائلات، فيما لم تُقدَّم بعد أي تفسيرات رسمية لأسباب الكارثة، في حين أعلنت النيابة العامة في فاس فتح تحقيق بالحادث.​

وأشار سكان محليون إلى ما وصفوه بـ”البناء الفوضوي” لطوابق رابعة وخامسة في حي لا يُسمح فيه إلا بالمباني المكوّنة من طابقين، في وقت أفادت النيابة العامة بأن الحادث وقع بعيد الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 16 آخرين.

وأوضحت النيابة أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” بمناسبة ولادة طفل جديد للعائلة، ما فاقم حصيلة الضحايا.​

وبحلول فترة ما بعد الظهر، كانت عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا قد انتهت، وفق ما صرّح به القائد الإقليمي للحماية المدنية عبد العزيز مخماخ، في وقت انتشرت فرق الإنقاذ طوال الليل في موقع الانهيار، ونقلت المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس لتلقي العلاج.

وشهد المكان تجمّع حشود من السكان، بينما عمل عناصر الإنقاذ بوسائل يدوية وآليات ثقيلة على رفع الأنقاض وانتشال الجثث، في حادث اعتبرته وسائل إعلام محلية الأعلى من حيث عدد الضحايا في حوادث انهيار المباني بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.​

ويعيد الانهيار المأساوي في فاس إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدتها المملكة، من بينها انهيار ثلاثة مبانٍ في مدينة الدار البيضاء عام 2014 أسفر عن مقتل 23 شخصا، إضافة إلى حوادث أخرى في فاس ومراكش والدار البيضاء خلال الأعوام الماضية، ما يثير مجددا أسئلة حول احترام معايير السلامة والرقابة على المباني الآيلة للسقوط.​

