عواصف وأمطار غزيرة تضرب دولاً عربية وسيول جارفة تفاقم المخاطر في غزة

تشهد مناطق واسعة في عدد من الدول العربية تقلبات جوية حادة تسببت في فيضانات وسيول جارفة وأضرار مادية وبشرية، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الأحوال الجوية المضطربة خلال الساعات المقبلة.​

في العراق، أصدر رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني سلسلة توجيهات عاجلة لإنقاذ المواطنين في المحافظات التي اجتاحتها السيول، خصوصاً كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى، وشملت التوجيهات الشروع في فتح الطرق، وترميم بعض الجسور المتضررة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في المناطق المتضررة جراء السيول.

وتعيش مناطق متفرقة من العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان والمحافظات الغربية، موجة أمطار غزيرة رافقتها فيضانات وسيول جارفة، أسفرت وفق حصيلة أولية عن 3 قتلى بينهم طالبة، فضلاً عن إصابة 7 آخرين، في حين تشير بيانات هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى استمرار الموجة حتى يوم غد الخميس مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع في بعض المناطق المنخفضة.​

وفي السعودية، حذرت السلطات من أمطار غزيرة تتواصل حتى الخميس، مسببة سيولاً، وانعداماً في الرؤية، وتساقط برد وصواعق، خصوصاً في المنطقة الشرقية التي شهدت أيضاً ضباباً كثيفاً أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، كما تأثرت منطقة حائل بهبوب رياح قوية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ونقلت حسابات سعودية، بينها حسابات رسمية مثل قناة الإخبارية، لقطات للأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق عدة، فيما شهدت مكة المكرمة رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة أثرت على حركة الطيران، حيث نصح مطار الملك عبد العزيز الدولي المسافرين بالتحقق من مواعيد رحلاتهم نظراً لتقلبات الطقس واحتمال تعديل بعضها.​

وبالإضافة إلى السعودية والعراق، تشهد دول عربية أخرى، بينها فلسطين والكويت وقطر وسوريا ولبنان ومصر، تقلبات جوية متفاوتة تتراوح بين أمطار غزيرة وجريان سيول وتساقط البرد وتكوّن الضباب، ما أدى إلى اضطرابات محلية في حركة السير والخدمات، مع دعوات رسمية للمواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة في كل دولة.​

وفي قطاع غزة، حذرت بلدية غزة اليوم الأربعاء من مخاطر كبيرة تهدد حياة السكان والنازحين الفلسطينيين في المدينة، مع انخفاض قدرة تصريف مياه الأمطار بنسبة 80% وتدمير أكثر من 90% من مضخات المياه بفعل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم البلدية حسني مهنا لوكالة الأناضول أن المنخفض الجوي الراهن يأتي في ظرف بالغ القسوة، حيث تعاني البنية التحتية من انهيار واسع، خاصة بعد تدمير 7 من أصل 8 مضخات رئيسية لتصريف مياه الصرف الصحي، مما رفع نسبة العطل إلى 90% في منظومة الضخ وفاقم مخاطر الغرق وانتشار الأمراض في مناطق مكتظة بالنازحين.​

المصدر: الجزيرة نت