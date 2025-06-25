فلسطين المحتلة

عشرات الشهداء والجرحى بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ628 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أكدت مصادر فلسطينية عن “إرتقاء 19 مواطنًا جراء عدوان الاحتلال على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء”، وتابعت “استشهد 3 مواطنين جراء قصف إسرائيلي على محطة وقود بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”، واضافت “قصفت مدفعية الاحتلال منطقة المقابر المجاورة لمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

وأفادت المصادر “بوصول 5 شهداء بينهم طفلة الى مستشفى العودة، ارتقوا في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، وتابعت “ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية فجر الاربعاء على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”، واضافت “ارتقى 5 شهداء وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف فجر الاربعاء منزلًا لعائلة سلمان في شارع السلام في دير البلح وسط قطاع غزة”.

ولفتت المصادر الى ان “طائرات الاحتلال شنّت غارات عنيفة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وجباليا البلد شمالي القطاع”، واضافت “قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة المقابر غربي مدينة خان يونس وحي الزيتون جنوب غزة”.

بدوره، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني “بانتشال 3 شهداء وإنقاذ 5 أحياء وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي نصر والددا في جباليا النزلة شمال غزة”.

ويشن العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق وتخاذل عربي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام