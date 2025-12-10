الرئيس بري بحث مع مجموعة ATFL للتطورات و السفير عيسى: المساعدات للجيش مستمرة وآمل أن يكون الوفد قد فهم حقيقة ما يحصل في لبنان





إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان( ATFL) السفير إدوارد غابرييل مع وفد م عددا من الخبراء المتخصصين من واشنطن ومن الولايات المتحدة الاميركية ، في حضور سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ميشال عيسى والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

وبعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة تحدث السفير ميشال عيسى :” أود أن أشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي أتاح لنا بأن نأتي بقسم كبير من الأميركيين إلى لبنان لكي يسمعوا منه مباشرة ماهو الوضع ، لأنه عادة الأمور التي تصل إلى أمريكا تصل ليست كما هو في لبنان ، وعليه الرئيس بري قدم رأيه مباشرة للوفد حول الوضع في لبنان ، وآمل أن يكون الوفد قد فهم من الرئيس بري حقيقة ما يحصل .

وعن رأيه في تعيين السفير سيمون كرم في لجنة “الميكانيزم” والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها للولايات المتحدة ؟ قال عيسى : “أعتقد أن الرئيس بري قد أوصل الأشياء التي كان على الوفد يجب أن يعرفها ، لأنه كما قلت بأن الاشياء تصل إلى أميركا في بعض الاحيان مختلفة عن ما يجب ان تصل ، أما بالنسبة للمفاوضات التي تحصل الان علينا ألا نحكم على الامور أو ان نعطي لها الأهمية منذ اليوم الأول ، وكما سبق وقلت منذ يومين علينا أن نفتح الأبواب وليعط كل واحد رأيه” .

وحول إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية والمساعدات الأميركية للجيش، قال السفير عيسى :” المساعدات مستمرة ولم تتوقف يوما، وكما قلت أن المفاوضات قد بدأت وهذا لا يعني بأن إسرائيل ستتوقف وهم يعتقدون أن الأمرين منفصلين وبعيدين عن بعضهما البعض ، وأعتقد أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر” .

وحول زيارة قائد الجيش العماد روجولف هيكل إلى أميركا ، قال :” لازلنا نعمل عليها وليس لدي تاريخ محدد متى ، ولكن أعتقد أنها ستحصل ، وأنا برأيي أن قائد الجيش لديه رسالة للاميركيين ومن الأفضل أن يوصلها ويقولها بنفسه” .

وعن انتهاء المرحلة الاولى لتسلم الجيش منطقة جنوب الليطاني، قال :”نحن ننتظر كما يقال بأن جنوب الليطاني سيكون تحت سلطة الجيش وهذا أمر جيد وآمل أن يصدر هذا القرار من الحكومة وليس فقط من قائد الجيش .

بدوره السفير إدوارد غبرييل، قال بعد اللقاء :” لقد أجرينا للتو، إجتماعا جيدا مع الرئيس نبيه بري ، في حضور السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، والذي أود أن أشكره على دعوتنا إلى لبنان لمعاينة الوضع الحالي ، نحن مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ( AFTL) ونستضيف مجموعة من الخبراء هنا في لبنان من اميركا ومن واشنطن، وهم خبراء ومتخصصون في ملفات لبنان في واشنطن ، وكانت فرصة لمناقشة مكانة وموقع لبنان وبما يتصل بعلاقاته الإقليمية مع سوريا والخليج والدول الأخرى في الشرق الأوسط وذلك إستنادا إلى خبرة هؤلاء الخبراء وفهمهم لما يحدث، ولكي نتمكن من نقل هذه المعلومات إلى الكونغرس”

وعن رؤيته للوضع الحالي، بخاصة بعد بدء المفاوضات، قال :”نحن متفائلون جدا بقيادة السفارة للمضي قدما وضمان تقدم المفاوضات ، وكذلك بدعمها للقوات المسلحة اللبنانية والتأكد من أنها تقوم بواجبهاتها”

كما استقبل الرئيس بري رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي مع وفد من مجلس الإدارة، حيث سلمه دعوة للمشاركة في الإحتفال لمناسبة العيد ال90 للريجي.

اللقاء كان أيضا مناسبة وضع خلالها سقلاوي الرئيس بري بإنجازات الريجي عن العام 2025 .

وبعد اللقاء، تحدث سقلاوي ” تشرفت أنا وزملائي في لجنة إدارة حصر التبغ والتنبغ بمقابلة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ، أولا بغاية دعوته للاحتفال الذي سنقيمه يوم الخميس الواقع فيه 18-12 – 2025 في البيال، لمناسبة العيد ال90 للريجي ، والذي سيقام برعاية دولة الرئيس نبيه بري .

وأضاف سقلاوي وأيضا لوضعه في إنجازات الريجي المختلفة. وقد وعدنا دولة الرئيس وأبلغناه بأننا نتوقع هذا العام زيادة في إيرادات الريجي الإجمالية لصالح الخزينة قد يصل إلى 20 في المئةعن عائدات 2024 يعني زيادة على عائدات 2024 التي كانت 402 مليون دولار إن شاء الله نصل لـ 20 في المئة،زيادة ما يقارب رقم 500 مليون دولار “.

