رئيس بلدية المريجة يزور المركز الصحي ويبحث مع “الهيئة الصحية” سبل تعزيز التعاون

قام رئيس بلدية المريجة، تحويطة الغدير والليلكي روني سعادة ووفد مرافق له، بزيارة المركز الصحي التابع للبلدية والهيئة الصحية الإسلامية.

وخلال الجولة اطّلع الوفد على أقسام المركز وتعرّف على آلية العمل والخدمات المقدّمة.

كما جرى البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدية والهيئة بهدف تطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى الجهوزية لخدمة الأهالي. وتم التطرّق إلى إمكانية تنفيذ نشاطات ومشاريع مشتركة تعود بالفائدة على أبناء وسكان البلدة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود البلدية في متابعة المرافق الصحية التابعة لها ودعم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتحسين نوعية الخدمات.

المصدر: موقع المنار