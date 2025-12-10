الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:36
    دولي

    مقتل طالب وإصابة آخر بإطلاق نار داخل جامعة كنتاكي الحكومية في فرانكفورت الأمريكية

      أعلنت شرطة فرانكفورت، اليوم الأربعاء، أن حادث إطلاق نار وقع داخل حرم جامعة كنتاكي الحكومية، ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطرة، فيما تم توقيف مشتبه به غير منتسب للجامعة.

      وقال مساعد قائد شرطة فرانكفورت “سكوت تريسي”، في تصريح مقتضب إن غرفة عمليات الشرطة تلقت عند الساعة 3:10 بعد الظهر بلاغاً عن إطلاق نار داخل الحرم الجامعي.

      وأضاف أن عناصر الشرطة وصلوا خلال أربع دقائق إلى الموقع، بينما كانت شرطة الجامعة قد تمكنت سريعاً من توقيف مشتبه به.

      وأوضح تريسي أن ثلاثة أشخاص كانوا طرفاً في الحادث: “الموقوف ليس طالباً في الجامعة، ونعتقد أن الحادث معزول ولا توجد أي تهديدات أمنية قائمة داخل الحرم”.

      كما وأشار إلى أن الطالبين الآخرين اللذين أصيبا بالرصاص نُقلا فوراً إلى المستشفى بواسطة فرق الإطفاء والإسعاف في فرانكفورت، قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاة أحدهما، فيما لا يزال الآخر في حالة حرجة.

      وشارك في الاستجابة للحادث عدة جهات محلية وولائية وفيدرالية، من بينها مكتب شريف مقاطعة فرانكلِن، وشرطة ولاية كنتاكي، وإدارة الطوارئ في فرانكفورت وفرانكلِن، ومكتب الأمن الداخلي في الولاية، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، وفرق الإطفاء والإسعاف.

      وأكد المسؤول الأمني أن التحقيق لا يزال جارياً بالتعاون مع الجامعة، وأن مزيداً من المعلومات سيُنشر “وفق ما يسمح به سير التحقيق”.

      المصدر: يونيوز

