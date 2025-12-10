قصف مدفعي على الحدود الكمبودية التايلاندية وسط اتساع رقعة القتال ونزوح عشرات الآلاف

أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من مئة ألف شخص من المناطق الحدودية مع تايلاند، عقب تجدّد الاشتباكات بين الجانبين بعد أقل من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، مالي سوتشياتا، إن “20105 عائلات، أي ما مجموعه 101229 شخصاً، أُجلوا إلى ملاجئ مؤقتة أو إلى منازل أقاربهم في خمس مقاطعات حدودية”، مؤكدة أن عمليات الإخلاء مستمرة تبعاً لتطورات الوضع الميداني.

وفي المقابل، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونغسيري، أن أكثر من 400 ألف شخص نُقلوا إلى ملاجئ داخل الأراضي التايلاندية، متجاوزاً بكثير التقديرات الأولية للحكومة التي تحدثت أولاً عن إجلاء 180 ألف مدني.

وتبادل البلدان الاتهامات بشأن الجهة التي أطلقت شرارة الاشتباكات مجدداً مساء الأحد، في منطقة شديدة الحساسية تمتد على طول حدود يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر.

ويعود أصل النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ولا تزال بعض نقاطه غير مرسّمة بشكل نهائي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع فقط من اتفاق هش لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انزلاق التوترات إلى مواجهة أوسع قد تهدد الأمن الإقليمي في جنوب شرق آسيا.

المصدر: يونيوز