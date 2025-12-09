أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الطريق الجديدة لعدم التزامهم تركيب العدادات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، عن تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة الطريق الجديدة في بيروت لعدم التزامهم تركيب العدادات.

وقال البيان إنه “في إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، قامت دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة برفقة مفتشين من وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك”.

وتابع البيان “بناء على إشارة من النيابة العامة المالية، قامت بجولة تفتيش على المولدات الكهربائية في منطقة طريق الجديدة – بيروت، وأسفرت عن تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات الكهربائية (ز. خ.) و(م. م.) و(م. ص.) لعدم التزامهم بتركيب العدادات، وكذلك عدم تطبيق شروط السلامة العامة والإضرار بالبيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام