كرامي التقت ابي رميا وأطلعت وفد الاتحاد الاوروبي على خطة وزارة التربية وسبل دعمها

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع وفد من بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة أليساندرا فيزير، اطلع على خطة الوزارة وعلى حاجات الهيئة التعليمية وتعليم النازحين ومتابعة عودتهم إلى بلادهم، وشكر الجانب اللبناني على التسهيلات لتعليمهم للعام الدراسي الحالي فقط ريثما تتم عودتهم إلى بلدهم .

وتناول البحث أولويات كرامي للسنتين المقبلتين، وأبدى الوفد شكره وتقديره “لقيادتها القطاع التربوي في ظل الظروف الصعبة”. كما كان بحث في الدعم الفني الذي يقدمه الإتحاد لوزارة التربية وفي التمويل المخصص لها.

ووضع الوفد كرامي في أجواء التمويل الذي يوفره الإتحاد الأوروبي للعامين 2026 و 2027، لا سيما وان هذا التمويل سوف يتضاءل بعد ذلك، واستفسر منها عن خطة الوزارة لتأمين التمويل الذاتي وتقوية قدرات طاقمها لكي تستمر الإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة للسنوات المقبلة، مبديا استعداده لتقديم الدعم التقني للوصول إلى هذه المرحلة.

أبي رميا

ثم استقبلت كرامي النائب سيمون أبي رميا، واطلعت منه على مطالب وحاجات المدارس الرسمية في جبيل ساحلا وجبلا، وتلقت منه دعوة لزيارة تفقدية لمدارس المنطقة ووعدت بتلبيتها

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام