الثلاثاء   
   09 12 2025   
   18 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ترامب يدعو إلى انتخابات في أوكرانيا ويتهم كييف بـ”استغلال الحرب” ويؤكد تفوّق روسيا عسكرياً

      اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة نُشرت الثلاثاء على موقع “بوليتيكو”، أن على أوكرانيا—التي “خسرت الكثير من الأراضي”—المضي نحو تنظيم انتخابات، مجدداً انتقاداته الحادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

      وقال ترامب: “أعتقد أن الوقت حان” لإجراء انتخابات، متهماً كييف بـ”استغلال الحرب” لتجنب هذا الاستحقاق. وأضاف أن القادة الأوكرانيين “يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية”، معتبراً أنه “يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار… لا أعرف من سيفوز”.

      وتتّهم موسكو زيلينسكي بأنه “غير شرعي” بعد انتهاء ولايته الدستورية في عام 2024، غير أن الأحكام العرفية المفروضة في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 2022 تحول دون إجراء الانتخابات في الظروف الحالية.

      وجدد ترامب خلال المقابلة انتقاداته للرئيس الأوكراني، مؤكداً أنّ زيلينسكي “لم يقرأ” الخطة الأميركية التي قدمها لإنهاء الحرب. وقال: “الكثير من الناس يموتون. لذا سيكون من الجيد حقاً أن يقرأها”.

      وأضاف الرئيس الأميركي أن روسيا “تتمتع بالتفوق” العسكري، و”كانت كذلك دائماً”، مشيراً إلى أنها “أكبر بكثير” من خصمها، وأنه “لا شك” في أنها تمتلك حالياً موقعاً تفاوضياً قوياً. ويأتي ذلك في ظل تحقيق القوات الروسية أكبر تقدم ميداني لها منذ عام، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب في واشنطن بشأن تحركات القوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

      وأعرب ترامب عن أسفه لـ”مقتل ملايين الأشخاص”، معتبراً أن الحرب “لم يكن ينبغي أن تحدث أساساً”. ورأى أن “جزءاً من المشكلة” هو العداء العميق بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يجعل “التوصل إلى اتفاق أمراً بالغ الصعوبة”.

      وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، قال ترامب إنّها “خسرت بالفعل الكثير من الأراضي”، في إشارة إلى حجم المكاسب الروسية التي تضغط على موقف كييف في مسار التفاوض المستقبلي.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      موسكو: اعتداءات كيف على أراضي روسيا بما فيها الجديدة أدت لمقتل 237 طفلا

      موسكو: اعتداءات كيف على أراضي روسيا بما فيها الجديدة أدت لمقتل 237 طفلا

      رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد غياب التوافق بشأن استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

      رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد غياب التوافق بشأن استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

      الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

      الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا