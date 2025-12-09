ترامب يدعو إلى انتخابات في أوكرانيا ويتهم كييف بـ”استغلال الحرب” ويؤكد تفوّق روسيا عسكرياً

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة نُشرت الثلاثاء على موقع “بوليتيكو”، أن على أوكرانيا—التي “خسرت الكثير من الأراضي”—المضي نحو تنظيم انتخابات، مجدداً انتقاداته الحادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب: “أعتقد أن الوقت حان” لإجراء انتخابات، متهماً كييف بـ”استغلال الحرب” لتجنب هذا الاستحقاق. وأضاف أن القادة الأوكرانيين “يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية”، معتبراً أنه “يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار… لا أعرف من سيفوز”.

وتتّهم موسكو زيلينسكي بأنه “غير شرعي” بعد انتهاء ولايته الدستورية في عام 2024، غير أن الأحكام العرفية المفروضة في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 2022 تحول دون إجراء الانتخابات في الظروف الحالية.

وجدد ترامب خلال المقابلة انتقاداته للرئيس الأوكراني، مؤكداً أنّ زيلينسكي “لم يقرأ” الخطة الأميركية التي قدمها لإنهاء الحرب. وقال: “الكثير من الناس يموتون. لذا سيكون من الجيد حقاً أن يقرأها”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن روسيا “تتمتع بالتفوق” العسكري، و”كانت كذلك دائماً”، مشيراً إلى أنها “أكبر بكثير” من خصمها، وأنه “لا شك” في أنها تمتلك حالياً موقعاً تفاوضياً قوياً. ويأتي ذلك في ظل تحقيق القوات الروسية أكبر تقدم ميداني لها منذ عام، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب في واشنطن بشأن تحركات القوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعرب ترامب عن أسفه لـ”مقتل ملايين الأشخاص”، معتبراً أن الحرب “لم يكن ينبغي أن تحدث أساساً”. ورأى أن “جزءاً من المشكلة” هو العداء العميق بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يجعل “التوصل إلى اتفاق أمراً بالغ الصعوبة”.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، قال ترامب إنّها “خسرت بالفعل الكثير من الأراضي”، في إشارة إلى حجم المكاسب الروسية التي تضغط على موقف كييف في مسار التفاوض المستقبلي.

المصدر: أ.ف.ب.