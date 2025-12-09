إصابة 3 مدنيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في ريف القنيطرة الشمالي

أصيب 3 مدنيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم اليوم، عند حاجز نصبته بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ٥ آليات عسكرية محملة بالجنود نصبت حاجزاً بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي عند الأوتوستراد القديم، وقامت بإطلاق النار والقنابل الدخانية على المواطنين ومنع المارة من المرور، ما أدّى إلى إصابة 3 مدنيين جراء إطلاق النار عليهم مباشرة.

وزعمت قوات جيش العدو الإسرائيلي أن الحادثة جرت إثر “عملية استجواب مشتبه بهم في قرية خان أرنبة بمنطقة القنيطرة”، حسب تعبير الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر من نقطة العدنانية، وقامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على أوتوستراد السلام في ريف القنيطرة، دون إجراء عمليات تفتيش للمارة.

ويواصل العدو سياساته العدوانية وخرقه لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.

المصدر: سانا