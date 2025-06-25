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العراق | الساعدي: إيران سجّلت نصراً إلهياً في وجه الغطرسة الأميركية والصهيونية

أكّد الأمين العام لحركة الجهاد والبناء، جواد رحيم الساعدي، أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سطّرت نصراً إلهياً جديداً يُضاف إلى سجلّ الإنجازات المشرّفة لمحور المقاومة، بعدما واجهت العدوان الأميركي-الصهيوني بردع استراتيجي نوعي أربك العدو وأجبره على التراجع.

وشدّد الساعدي في بيان على أنّ إيران، ومن خلال قدراتها الباليستية والدفاعية والهجومية، أثبتت مجدداً أنها ليست فقط درع الأمة، بل رأس حربة الحرية في معركة كسر الهيمنة، وقد وجّهت ضربات مؤلمة إلى عمق الكيان الصهيوني، فكسرت تفوقه الموهوم، وزلزلت أسس الغطرسة الأميركية.

واعتبر الساعدي أن ما تحقق ليس فقط تفوقاً عسكرياً أو تقنياً، بل انتصار استراتيجي لمحور المقاومة وللشعوب المستضعفة التي تتوق إلى الحرية والسيادة. وأوضح أن طهران أرغمت “تل أبيب” على الاختباء، ودَفعت واشنطن إلى طلب وساطات لوقف إطلاق النار، بعدما تذوقت طعم الهزيمة والذل.

وأضاف: “نبارك لهذا الشعب العظيم في إيران، ولقيادته الحكيمة، وعلى رأسها الإمام القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله الشريف)، هذا النصر التاريخي المؤزّر”، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد هذه المواجهة لن تشبه ما قبلها.

ولفت إلى أنّ “المعادلات تغيّرت، وهيبة العدو الصهيوني سقطت، فيما محور المقاومة عزّز ثقته بنفسه، واقترب أكثر من وعد النصر والتحرير”.

وختم الساعدي بالدعوة إلى وحدة الصفوف في محور المقاومة، والعمل الجاد لتحرير المنطقة من الاحتلال الأميركي والوجود الصهيوني، مؤكداً أن “زوال إسرائيل بات أقرب من أي وقت مضى”.

المصدر: مواقع اخبارية