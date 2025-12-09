الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الثلاثاء ان يكون الطقس غدا الاربعاء، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر جنوب البلاد، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 65 كلم/س، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا مع احتمال عواصف رعدية ورياح ناشطة يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، حيث تشتد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، جراء تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1700 متر شمالا ليل الخميس/الجمعة، ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء درجات الحرارة باردة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و19درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا جنوبا وشمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد وبعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، وتبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر جنوب البلاد، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 65 كلم/س، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

الخميس: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا ليلا ليصل الى 1700 متر صباح الجمعة شمالا.

الجمعة: غائم إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة صباحا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويستقر الطقس تدريجا بدءا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، وتقارب أحيانا ال 60 كم/س خلال الليل، بخاصة في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء مساء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.

-حال البحر: مائج.

-حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام