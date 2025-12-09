يوم صحي مجاني وهبة عينية لطلاب بلدة يارون بدعم من “اليونيفيل”

في إطار التعاون الدائم بين بلدية يارون الجنوبية وقوات “اليونيفيل”، نظّمت بلدية يارون يومًا صحيًا مجانيًا بالتعاون مع الكتيبتين الإيطالية والبولندية التابعتين لليونيفيل.

وشمل النشاط إجراء فحوصات طبية شاملة لأهالي البلدة وتوزيع أدوية مجانية، بإشراف طواقم طبية متخصصة.

وفي سياق الدعم الموجّه للمجتمع المحلي، قدّمت الكتيبة الإيطالية هبة عينية عبارة عن قرطاسية لطلاب مدرسة يارون الرسمية، تسلّمتها البلدية من قائد القطاع الغربي في قوات اليونيفيل، تقديرًا لطلاب البلدة وتشجيعًا لهم مع بداية العام الدراسي.

وتتقدّم بلدية يارون بالشكر والامتنان لقوات اليونيفيل، ولا سيما الكتيبتين الإيطالية والبولندية، على مبادراتهم الإنسانية ودورهم الفاعل في دعم أبناء البلدة وتعزيز الخدمات المقدّمة لهم.

المصدر: موقع المنار