    لبنان

    الرئيس عون غادر إلى عُمان في زيارة رسمية تستمر يومين

      غادر رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون صباح الثلاثاء بيروت متوجهاً إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق.

      ويرافق الرئيس عون في زيارته وفد يضم وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الدفاع الوطني ميشال منسى، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الزراعة نزار هاني، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

      وكان عون قبيل سفره قد التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، ودور المديرية في حفظ الأمن والاستقرار.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

