“مراسلون بلا حدود”: الجيش “الإسرائيلي” أسوأ عدوّ للصحافيين

أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء مقتل 67 صحافياً خلال العام المنصرم أثناء تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم، مشيرة إلى أنّ نحو نصفهم استشهدوا في قطاع غزة بنيران القوّات الصهيونية.

وأوضحت المنظمة أنّ عدد القتلى بين الصحافيين ارتفع بين الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024 والتاريخ نفسه من هذا العام، نتيجة “الممارسات الإجرامية للقوات المسلّحة، سواء النظامية أو غير النظامية، إضافة إلى عصابات الجريمة المنظمة”، مؤكدة في تقريرها أنّ “الصحافيين لا يموتون، بل يُقتلون”.

وجاء التقرير بعد ستة أيام من تثبيت محكمة جزائرية حكماً بسجن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وذكّرت المنظمة بأن 503 صحافيين يقبعون حالياً في السجون عبر 47 دولة (بينهم 121 في الصين، و48 في روسيا، و47 في بورما).

كما وثّقت المنظمة 135 صحافياً مفقوداً، بعضهم منذ أكثر من ثلاثة عقود و20 صحافياً مختطفاً في الغالب داخل سوريا واليمن.

وقالت المديرة التحريرية للمنظمة، آن بوكانديه، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”: “هذا هو المصير الذي يقود إليه كره الصحافيين والإفلات من العقاب”، ودعت الحكومات إلى إعادة التركيز على حماية الصحافيين “بدلاً من تحويلهم إلى أهداف”.

وفي التقرير، اعتبرت “مراسلون بلا حدود” أن “الجيش الإسرائيلي هو أسوأ عدوّ للصحافيين”، مشيرة إلى استشهاد 29 صحافياً خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة في الأراضي الفلسطينية أثناء عملهم، و220 على الأقلّ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع احتساب من قضوا خارج نشاطهم المهني.

وندّدت بوكانديه بتنامي “التشهير” بالصحافيين “لتبرير الجرائم”، مؤكدة: “ما من رصاص طائش… هناك استهداف متعمّد”.

كما سجّلت المنظمة عاماً هو الأكثر دموية في المكسيك منذ ثلاث سنوات، مع مقتل تسعة صحافيين رغم تعهّدات الحكومة بقيادة الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم.

وقالت المنظمة إن الضحايا كانوا يغطّون قضايا محلية ويكشفون صلات الجريمة المنظمة بالدوائر السياسية تلقّى بعضهم تهديدات مباشرة بالقتل.

وخارج المكسيك، قُتل ثلاثة صحافيين في أوكرانيا بينهم المصور الفرنسي أنتوني لاليكان إضافة إلى أربعة صحافيين في السودان.

وكانت “مراسلون بلا حدود” قد سجّلت في 2023 استشهاد 49 صحافياً، وهي من أدنى الحصائل خلال عقدين، قبل أن ترتفع إلى 66 شهيدا في 2024 و67 في 2025 نتيجة الحرب الصهيونية على غزة.

المصدر: فرنس برس