عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 9-12-2025

الأخبار:

مشررع الحكومة لإسترداد الودائع يحمّل الحكومة مسؤولية الانهيار

لبنان يسلّم بياناته الرسمية لشركة أميركية تعمل في برامج الجيش الإسرائيلي

أميركا تبتز هيكل: دعم الجيش رهن مواجهة حزب الله!

11 يوم من الفوضى… قصة إنهيار الجيش السوري

الجمهورية:

المناخ الدولي ضد التصعيد

الراعي من بعيدا: أستبعد حربًا جديدةً

النهار:

مزيد من الجهود لتعزيز فرصة التفاوض… فتح الطريق الأميركية لزيارة قائد الجيش

اللواء:

تعويم دولي – عربي لدعم القوى العسكرية وتزخيم الدبلوماسية لإبعاد الحرب

عون إلى مسقط اليوم ويرفض اتهام الجيش بالتقصير.. وعيسى يتحدث عن حوار مع إسرائيل خارج الميكانيزم

البناء:

أوروبا ترفض الانتقادات الأميركية المتعالية… وزيلينسكي يخضع لمشيئة ترامب

احتفالات في المدن السورية بسنوية دخول الشام… وتظاهرات في لبنان تنذر بفتنة

غارات ليلية تستهدف الجنوب رغم قبول التفاوض… والاحتلال يشير إلى 35 هدفاً

المدن:

سوريا “تحتفل”: لتجاوز عزلات سايكس بيكو وإنجاز الوحدة الوطنية

الأسرار:

البناء

رصدت الأجهزة الأمنيّة مستوى تنظيم التجمّعات التي خرجت للاحتفال بذكرى سقوط النظام السابق في سورية، ووجود مراكز سيطرة وتحكم تحدّد أماكن التجمّع وتتمكّن من توزيع الدعوات على عناوين وهواتف بلوائح منظمة لضمان التجمّع وتدير تظاهرات الدراجات الناريّة وتحدّد لها مسالكها وتوزّع الأعلام وتقرّر نقاط الشغب، وقال خبراء إن هذا المشهد هو سيناريو مفتوح على توقيت يجب التحسّب لأن خروج هذه الجموع بالسلاح طالما أن المنظّمين قرّروا تنظيم تحركاتهم دون دعوات رسمية وتراخيص تعترف بوجود حكومة لبنانيّة ورفعوا أعلاماً غير الأعلام اللبنانيّة وصور رئيس دولة أخرى غير الرئيس اللبناني، لكن المستغرب كان أن الذين كانوا سوف يملأون الشاشة صراخاً لو حدث أن العلم الإيراني وصور الرئيس الإيراني هي التي رافقت التظاهرات تحت شعار الدفاع عن السيادة هم أنفسهم لا صوت لهم أمام المشهد بل يضغطون في الكواليس لمنع قيام الدولة وأجهزتها بالتحرّك ضد هذا الخلل الأمني الذي قد يسبّب صدامات واحتكاكات مع الاستفزازات التي ترافقه.

علّق خبراء في الاتحاد الأوروبي على ما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأميركي حول أوروبا، بالقول إن اللغة أكثر من عدائيّة تجاه أوروبا ما يستوجب انتفاضة سيادية أوروبية حيث تمّ التحدث عن أوروبا كمكان يفقد الهوية ويعتدى فيه على الحريات بينما غابت كل العبارات التي تشير إلى روح التحالف الذي ورد الحديث عنه فقط عند مطالبة أوروبا بدفع الأموال، لكن عندما تناولت الاستراتيجية شأناً أوروبياً مصيرياً هو الحرب الروسية الأوكرانية فقررت أنها تستطيع التحرك بدون أوروبا وعكس إرادتها وخلت الاستراتيجية من أي حديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد في روسيا والصين وإيران بعدما كانت هذه العناوين محاور الاستراتيجية في كل نسخة سابقة، ودعا الخبراء إلى انفصال أوروبي عن أميركا والتعامل معها على القطعة، حيث يتمّ الاتفاق يترجم وحيث هناك خلاف يتصرّف كل طرف وفق مصالحه وأن ترسم سياسة أوروبا تجاه الصين وإيران بعيداً عن مراعاة الحسابات الأميركية طالما أن أميركا تقرّر سياستها تجاه روسيا دون إقامة حساب لمصالح أوروبا.

الجمهورية

يسعى وزراء إلى إقناع وفد دولي يزور لبنان خلال أيام، بتعديل تحفّظاته حول مشروع قانون، عبر تقديم اقتراحات بأنّ تعديلات على قوانين سابقة ستتمّ وفق ما طُلب الشهر الماضي.

أنهى تنظيم سياسي تشكيل لجان حزبية متخصِّصة لوضع استراتيجية التعامل مع استحقاق دستوري حيَوي.

يجري الحديث عن ارتفاع حظوظ شخصية من أصول لبنانية لتولّي منصب دولي هام، عند استحقاق ملء الشغور خلال الأشهر القليلة المقبلة.

اللواء

صُرف النظر بصورة شبه نهائية عن تولي شخصية دولية مهاماً محدَّدة في غزة في ضوء خطة ترامب للسلام في القطاع!

طلبت شخصية وسطية من نائب سابق مرافقتها إلى مقر رئاسي، لإعلان التضامن معه، بعد الحملة التي يتعرض لها من فريق مسيحي معروف..

نُقل عن رئيس تيار سياسي ونيابي أن الرسالة الأهم بالنسبة إليه، في الانتخابات المقبلة ستكون عدم توفير الفرصة لنواب خرجوا من تحت عباءته التنظيمية والسياسية..

نداء الوطن

همس دبلوماسي عربي أمام أحد الصحافيين بأن حظوظ الشيعة المعارضين في الانتخابات اللبنانية المقبلة ضعيفة، وذلك لسبب أساس هو غياب مشروع سياسي واضح لديهم، ولتفاقم الخلافات الشخصية التي تُشرذم صفوفهم.

تردّد أن شخصية نيابية بارزة تعيش حالة ترقب شديدة بعد القرار الأميركي بحظر تنظيم الإخوان في الولايات المتحدة، والتوجّه نحو تشديد الحذر من فروع التنظيم في عدد من الدول العربية، وأبرزها لبنان، ولا سيّما أن الجماعة الإسلامية كانت قدّمت دعمًا انتخابيًا للنائب في بيروت سابقًا.

النهار

قوبل نشر احد نواب الاشرفية لصورة عن شجرة الميلاد بموجة من التهم بسرقة المال العام والتغطية على الجريمة.

اثارت استقالة القاضية ساندرا المهتار من السلك القضائي ضجة كبيرة بعدما اعتبرت ان “العمل القضائي في لبنان باتت ظروفه سقيمة مسقمة”.

وفق معطيات قريبة من “حزب البعث” انه لم يقرر نهائياً بعد الأسم الجديد للحزب الذي سيطلقه امينه العام على حجازي الجمعة المقبل في انتظار جواب وزارة الداخلية على اسماء مقترحة فلا يفاجأ الحزب باختياره اسماً مسجلاً لغيره في السجلات الرسمية. لكن اللافت انه سيتم الاعلان عن الاسم الجديد في قاعة “جمعية رسالات” الثقافية والتي تتبع “حزب الله”.

تبدأ احزاب عدة في عقد مؤتمرات لإعادة التنظيم وربما اعادة النظر في خطط العمل المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقليمية والداخلية والتي تفرض انماط تعامل جديدة.

توقف مراقبون ومتابعون عند حديث الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، وتسميته لعلماء الدين الذين اغتالتهم إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان، من دون أن يذكر، او مستثنياً منهم، اسم نائب رئيس المجلس التنفيذي ومسؤول وحدة الأمن في الحزب الشيخ نبيل قاووق بعدما كانت سرت شائعات عن ارتباطات خارجية له شكك الحزب في اهدافها.

الديار

يقوم بعض مستوصفات الرعاية الصحية، التابعة لجمعيات دينية ومدنية، وتعمل تحت “إشراف” ودعم من وزارة الصحة، بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى، وذلك بعد أخذ موافقتهم الصريحة على الحصول على الدواء. وتبرّر هذه المستوصفات خطوتها بالظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع الصحي، في ظلّ التراجع الكبير في عمليات تسليم الأدوية وانخفاض الكميّات المتوافرة، ما يضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما حرمان المريض من العلاج بالكامل، أو تزويده بأدوية انتهت صلاحيتها منذ فترة قصيرة قد لا تُفقدها فعاليتها بشكل كامل. غير أنّ هذا الواقع يثير مخاوف جدّية لدى الخبراء حول سلامة المرضى، ويفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مسؤولية الدولة، وضرورة إيجاد آليات رقابة أكثر صرامة لضمان صحة المواطنين.

علّق وزيرٌ سابق على سلسلة المواقف التي أطلقها الموفد الأميركي توم براك في الأيام الأخيرة، ولا سيّما تلك المتصلة بلبنان وسوريا، بالتزامن مع صدور استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025. الوزير رأى أن هذا التزامن ليس تفصيلاً، بل يعكس تحوّلًا أعمق في النظرة الأميركية إلى خريطة النفوذ في المشرق. وتساءل ما إذا كان المشروع الأميركي قد انتقل فعليًا من زمن الطروحات الفدرالية التي راجت في العقدين الماضيين، ليدخل مرحلة جديدة أكثر جرأة تقوم على فكرة “الكونفدراليات”، بما تُتيحه من تقاطعات جيوسياسية واقتصادية بين الدول، وما قد تحمله من تأثيرات مباشرة على مستقبل الكيانات في المنطقة.

المصدر: الصحف اللبنانية