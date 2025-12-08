إصابة صهيوني في تل أبيب إثر دهس متظاهرين “حريديم”

أصيب مستوطن صهيوني بجروح متوسطة مساء الاثنين في تل أبيب، بعد أن اقتحم سائق مركبة مظاهرة للمتطرفين اليهود “الحريديم” الرافضين لقانون التجنيد في جيش العدو الإسرائيلي، وقد لاذ السائق بالفرار، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “الحادث وقع أثناء احتجاجات الحريديم ضد مشروع قانون جديد للتجنيد، الذي كان من المقرر مناقشته من قِبل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم”.

وقالت المصادر إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تمرير القانون الذي تؤيده الأحزاب الدينية مثل شاس ويهدوت هتوراه، بعد انسحاب هذه الأحزاب من الحكومة في يوليو الماضي”، وتابعت: “فيما تعتبر المعارضة أن المشروع بمثابة قانون تهرب، إذ يسمح بإعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية”.

وقبل أسبوعين، ألزمَت المحكمة العليا في كيان العدو حكومة نتنياهو بوضع “سياسة إنفاذ فعّالة خلال 45 يومًا على الأكثر للتعامل مع تهرب الحريديم من التجنيد، بما يشمل عقوبات جنائية صارمة في المجالين الاقتصادي والمدني”.

ويرفض “الحريديم” الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التعاليم التلمودية، معتبرين أن “اندماجهم في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام