انتشال 98 شهيدا من مقبرة مؤقتة في مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني الاحد عن انتشال 98 جثمانا من المقابر المؤقتة داخل مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد دفنهم بشكل عاجل منذ اندلاع العدوان الصهيوني على غزة تمهيدا لنقلهم الى مقابر رسمية.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان له إن “من بين الجثامين المنتشلة 55 جسما مجهول الهوية وقد اودعت هذه الجثامين الى الجهات المختصة والطب الشرعي تمهيدا لاجراءات التعرف والدفن النهائي”، واضاف ان “الطواقم لا تزال ترفع اعدادا اضافية من الجثث من داخل المستشفى في عملية تراعي احترام كرامة الضحايا وتوثيق هويتهم ومن المتوقع ان تستكمل عملية النقل خلال الايام القادمة”.

وفي السياق ذاته افادت وزارة الصحة في غزة بأن “مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية خمسة شهداء ثلاثة منهم نتيجة اعتداءات جديدة فيما جرى انتشال اثنين من تحت الانقاض”، وتابعت “كما وصلت احدى عشرة اصابة متفاوتة ناتجة عن الاستهدافات الاسرائيلية المتواصلة”.

واشارت الوزارة الى ان “عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الاسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم بسبب الدمار الهائل والمخاطر التي تعيق التحرك في كثير من المناطق”.

ومنذ بدء سريان وقف اطلاق النار في 11 اكتوبر 2025 ارتفع عدد الشهداء الى 376 فيما بلغ عدد المصابين 981 اضافة الى انتشال 626 جثمانا من المواقع المستهدفة.

وفي السياق ذاته اعلنت الوزارة ان “الحصيلة الاجمالية للعدوان الاسرائيلي على القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023 ارتفعت الى 70365 شهيدا و171058 مصابا”، مؤكدة ان “الاعداد مرشحة للزيادة مع استمرار تعذر الوصول الى جميع الضحايا”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام