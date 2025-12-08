تقي الدين: المرحلة المقبلة مليئة بالألغام السياسيّة تتسم بالهشاشة الشديدة



كتب رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين عبر منصة ” إكس ” “المشهد اللبناني يلفه الكثير من الغموض ، والمرحلة المقبلة مليئة بالألغام السياسية وتتسم بالهشاشة الشديدة “.

اضاف :”أن المفاوضات التي يسعى إليها الإميركي والإسرائيلي قد تمتد لفترة طويلة ، والجميع يعلم أن إسرائيل تماطل في تنفيذ التزاماتها في ظل استمرار اعتداءاتها المستمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، و سلوك العدو الإسرائيلي يُظهر رغبة واضحة في كسب الوقت ، ضمن حدود ما تسمح به الإدارة الأميركية التي لا تزال اللاعب الأساسي في تحديد سقف التحركات الميدانية التي تتحكم فعلياً بمسار المفاوضات والأحداث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام