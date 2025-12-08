هرتسوغ يهاجم ممداني لانتقاده حرب الإبادة “الإسرائيلية”بغزة

هاجم رئيس كيان الاحتلال “إسحاق هرتسوغ” رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني على خلفية انتقاده العدوان على غزة.

ويتصدر هرتسوغ الدفاع عن الحرب الهمجية الصهيونية التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار هرتسوغ إلى الاحتجاجات المناهضة للعدوان في نيويورك وأمريكا، قائلاً إن “الاضطرابات تثير قلقاً بالغا والتحديات التي تواجه الشعب اليهودي تتزايد”، مؤكداً أن “التطورات الأخيرة في نيويورك تثير شكوكا، فهنا نشهد صعود رئيس بلدية منتخب لا يبذل أي جهد لإخفاء ازدرائه لاسرائيل”.

وفي سياق متصل يطالب ممداني، الذي فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومن المقرر أن يتولى مهامه مطلع 2026، بوقف الدعم الأمريكي للكيان، ويصف الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.

كما هدد باعتقال رئيس وزراء الكيان “بنيامين نتنياهو” حال وصوله إلى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرة اعتقال بحقه لمسؤوليته عن جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية في غزة.

ومع ذلك، ما زال الكيان الصهيوني يخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى استشهاد 373 فلسطينياً وإصابة 970، وفق وزارة الصحة في غزة، كما يمنع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى القطاع الذي يعاني فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعاً مأساوية.

المصدر: الأناضول